مديرون يحذّرون من زيغ ملف "أستاذ خريبكة"

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعلا مع قضية توقيف أستاذ يعمل بثانوية الإمام مالك الإعدادية بخريبكة، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامه بتعنيف تلميذة داخل حجرة دراسية، أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، من خلال فرعها بإقليم خريبكة، بيانا في الموضوع.

وأشار مديرو الثانويات العمومية بالإقليم، من خلال البيان الذي توصلت به هسبريس، إلى أنهم "يتابعون بقلق أطوار الملف وتداعياته، ويعلنون تضامنهم اللامشروط مع المؤسسة التعليمية، وعلى رأسها المدير، ويدعون المسؤولين إلى التعامل بحكمة واتزان مع الملف، واستحضار دقة المرحلة من السنة الدراسية، ويعلنون استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية في حالة ثبوت زيغ الملف عن مساره".

وجاء في البيان ذاته أن "المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، فرع خريبكة، يتابع بمسؤولية سيرورة ملف التلميذة (س.م) بثانوية الإمام مالك الإعدادية، وتصريحاتها ومغالطاتها مع ولي أمرها عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، مستحضرا كفاءة وريادة مدير الثانوية في مجال تدبير المؤسسة وتفعيل الحياة المدرسية ومعالجات مجموعة من القضايا برزانة يشهد بها المسؤولون إقليميا، لاسيما وأن المؤسسة تأسس بها المركز الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي".

وأعلنت الجمعية "شجبها أسلوب التجييش والهجمة الممنهجة تجاه أطر الإدارة التربوية عموما، والمدير خاصة، لضرب مصداقية وإشعاع ثانوية الإمام مالك الإعدادية"، كما نبّهت "الجهات المسؤولة إلى عدم انزلاقها مع الهجمة الإعلامية الممنهجة في التعاطي مع الملف"، مثمّنة في الوقت ذاته "موقف النقابات الإقليمية في التعامل المسؤول مع أطوار هذا الملف"، ومسجّلة "الالتفاف المسؤول لأطر المؤسسة وتلامذتها للتصدي لكل المحاولات التي تريد ضرب مصداقية المؤسسة"، حسب البيان.