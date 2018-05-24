24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)

  2. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  3. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  4. ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)

  5. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

عبد اللطيف مجدوب

رمضان والإمساك عن العمل !

عبد اللطيف مجدوب
عبد اللطيف وهبي*

الوطن أم المحروقات؟

عبد اللطيف وهبي*
Imprimer
الرئيسية | جهات | رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب

رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب

رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 24 ماي 2018 - 11:09

جرى تنصيب رحمونة زياني، رسميا، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، حيث تعد زياني أول امرأة قاضية تتحمل هذه المسؤولية في تاريخ قطاع العدل بالمغرب، قادمة إليها من مدينة مكناس التي كانت تشغل منصب وكيلة للملك بمحكمتها التجارية.

وحضر حفل التنصيب، الذي جرى بمقر محكمة الاستئناف التجارية بفاس، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومختلف الأسلاك القضائية بجهة فاس مكناس.

وكانت رحمونة زياني، قبل تحملها هذه المسؤولية التي تعد واحدة من أرقى المراتب القضائية بالمغرب، قد تدرجت في أسلاك القضاء بعد أن تخرجت من المعهد العالي للقضاء في نونبر 1979؛ فقد تولت، بعد عام واحد من ذلك التاريخ، مهمة نائبة وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وبعدها، وتحديدا في سنة 1982، عينت في منصب نائبة وكيل الملك بابتدائية مكناس، لتتولى سنة 1992 منصب نائبة وكيل الملك باستئنافية فاس، قبل ترقيتها إلى منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وهي المهمة التي تحملت مسؤوليتها لمدة تقارب 16 سنة.

إلى ذلك، أعقب مراسيم تنصيب رحمونة زياني وكيلة عامة للملك لدى المحكمة التجارية بفاس تنصيب القاضي عبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس، خلفا لعز العرب الحمومي الذي تولى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

يذكر أن التعيينات الأخيرة، التي همت مختلف أسلاك القضاء بالمغرب، تميزت، إلى جانب تقليد رحمونة زياني منصب الوكيلة العامة للملك لدى المحكمة التجارية بفاس، بتعيين قاضيتين أخريين في منصب المسؤولية القضائية، وهما كل من عائشة آيت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وكلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - EL aidi- Holland الخميس 24 ماي 2018 - 11:35
مبروك عليك المهمة الجديدة السيدة زياني.وحسب معرفتي لك من الناحية المهنية والأخلاقية التي تتسم بهما فالمسؤولية الجديدة تستحقينها بكل جدارة. وفقك الله في مسؤوليتك وسلامي الحار للأستاذ بنشقرون المحامي اللطيف اللبيب بمكناس. عبدو العايدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.