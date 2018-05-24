مركز اجتماعي دشّنه الملك يثير جدلا بمدينة وزان

هسبريس من وزان

أثار قرار جمعية "دار وزان للتنمية والثقافة" فرض مبالغ مالية على الجمعيات والجهات الراغبة في الاستفادة من خدمات قاعة العروض للمركز الاجتماعي والثقافي ودعم مبادرات الشباب استياء كبيرا من لدن العديد من هؤلاء الذين تفاجؤوا لحظة استفسارهم عن المبالغ التي تشترطها إدارة الجمعية من أجل استغلال المرفق العمومي، الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس منذ أزيد من 12 سنة.

وعمّمت الجمعية سالفة الذكر قرارا تخبر فيه الراغبين في الاستفادة من قاعة العروض بالمركز، التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمبالغ المحددة والتي وصلت إلى 6000 درهم بالنسبة إلى استغلال قاعة الفضاء ليلا و3000 درهم ليوم كامل وألف و500 درهم لنصف يوم.

محمد فهد الباش، مستشار جماعي وفاعل مدني، عبّر عن استغرابه واستيائه من فرض إدارة الجمعية لمبلغ مالي وصفه بـ"الخيالي" نظير الاستفادة من خدمات قاعة العروض بالمركز الاجتماعي والثقافي ودعم مبادرات الشباب، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستزيد من ركود المشهد الجمعوي والثقافي بالمدينة ومستحضرا في هذا الباب ضعف الموارد المالية وشحها لأغلب الجمعيات الناشطة بتراب الجماعة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المركز، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2006، أضحت الاستفادة من خدماته تتم مقابل مبالغ مالية كأن الأمر يتعلق بقاعة حفلات أو فندق؛ وهو أمر غير مقبول.

وأكد المستشار الجماعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ضعف وشح الموارد المالية للجمعيات الوزانية الراغبة في الاستفادة من خدمات المركز في ظل اعتمادها على منح مالية سنوية "هزيلة" قبل أن يزيد "إذا ما قدرينش يسيرو المركز بموارد ذاتية ودعم الجهات الرسمية يحطو سوارت ومؤسسة محمد الخامس للتضامن قادرة على تسيير المركز"، واصفا هذا القرار "بالعبث"، وفق تعبيره.

من جانبه، سارع عبد القادر المسناوي، رئيس جمعية دار وزان للتنمية والثقافة، إلى إصدار بلاغ إلى الرأي العام الوزاني يلغي من خلاله قرار فرض مبالغ مالية على الجمعيات والجهات الراغبة في الاستفادة من خدمات قاعة العروض للمركز الاجتماعي والثقافي ودعم مبادرات الشباب، تفاعلا مع ما جاءت به المواقف التي نُشِرت عبر الشبكة الإلكترونية.

وأضاف البلاغ، المذيل باسم رئيس الجمعية، أن التنظيم المذكور "سعَى منذ يناير الماضي إلى خلق سلك تدريبي لمدة 6 أشهر يرمي إلى تأطير الشباب من حاملي الشهادات لولوج ميدان الشغل بعد مجهودات متوالية قامت بها مجموعة مكونة من 10 أعضاء للجمعية؛ منهم أساتذة وأرباب وأطر مقاولات، تم إيجاد فرص تدريب أو شغل لأكثر من 30 شابا هم الآن في وضعية شغل"، على حد تعبير الوثيقة.

وشدد المصدر ذاته على أن من بين هاته المجموعة يوجد فريق متكون من 7 عناصر جلهم من حاملي شهادة الإجازة ضمتهم الجمعية قصد تنشيط المركز بصفة دائمة ليعلب دورا أكثر فعالية داخل أوساط الشباب بمدينة وزان قصد جلبهم وتأطيرهم وتأهيل من يرغب منهم للولوج إلى ميدان العمل.

واستحضر المصدر ذاته لائحة الفضاءات التي سيسهر عليها فريق الجمعية، وتشمل قاعة الإعلاميات وقاعة العروض والمحاضرات ومكتبة تضم أكثر 5000 كتاب في أفق الوصول إلى 1000 كتاب ومرافق أخرى، مشيرا إلى نية الجمعية عقد الشراكات التي من شأنها أن تضمن حيزا من تغطية صيانة المركز ودفع تعويضات شهرية لأفراد الفريق المؤطر للمركز.

وتابع المصدر نفسه أنه من بين "الإمكانات التي تبيّن لنا البحث فيها هي تلك التي تكلم عليها القرار الذي أُصْدِر لطلب المشاركة مقابل استعمال ظرفي لقاعة العروض من لدن مؤسسات خصوصية وجمعيات ووداديات مهنية من وزان وخارجها؛ غير أن الجمعية اِرتأت التخلي التام عن تطبيق هذا القرار وجعله لاغيا كأن لم يصدر، بعد الضجة التي رافقت القرار"، على حد تعبيره.