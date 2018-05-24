جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة

صالح الخزاعي

استفادت مجموعة من الأسرة القاطنة في المجالين الحضري والقروي لمدينة الجديدة من مساعدات غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في إطار مبادرة "قفة رمضان" التي تنظمها جمعية جون ماروكان jeunes marocains سنويا، وبلغت هذه السنة النسخة الخامسة.

وأوضح أيوب كوزة، رئيس الجمعية المذكورة، أن "10 مشاركين في المبادرة تجنّدوا لإيصال المساعدات الغذائية لأزيد من 100 أسرة، مستعملين في تنقلاتهم بين المجالين الحضري والقروي 4 مركبات، واستهدفوا الأسر المعوزة والفقيرة، خاصة تلك التي تضم بين أفرادها أرامل وعجزة ومطلقات وذوي احتياجات خاصة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الهدف من توزيع المساعدات الغذائية خلال الشهر الكريم يتمثل أساسا في تغطية جانب من احتياجات الأسر المعوزة خلال هذا الشهر الكريم، وإشاعة ثقافة التضامن والتآزر بين أبناء الوطن الواحد، خاصة خلال المناسبات التي تزداد فيها المتطلبات الأسرية".

وأوضح أيوب كوزة أن "جمعية جون ماروكان دأبت على تسطير برنامج من الأنشطة الاجتماعية ذات البعد الإنساني والتضامني، حتى تساهم، ولو بقدر يسير، في تخفيف معاناة الفئات الهشة والمعوزة، خاصة خلال شهر رمضان والفترات المطيرة والباردة، وغيرها من المحطات التي تحتاج فيها الأسر الفقيرة للمساعدة".