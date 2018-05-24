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جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة

جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة
صالح الخزاعي
الخميس 24 ماي 2018 - 22:06

استفادت مجموعة من الأسرة القاطنة في المجالين الحضري والقروي لمدينة الجديدة من مساعدات غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في إطار مبادرة "قفة رمضان" التي تنظمها جمعية جون ماروكان jeunes marocains سنويا، وبلغت هذه السنة النسخة الخامسة.

وأوضح أيوب كوزة، رئيس الجمعية المذكورة، أن "10 مشاركين في المبادرة تجنّدوا لإيصال المساعدات الغذائية لأزيد من 100 أسرة، مستعملين في تنقلاتهم بين المجالين الحضري والقروي 4 مركبات، واستهدفوا الأسر المعوزة والفقيرة، خاصة تلك التي تضم بين أفرادها أرامل وعجزة ومطلقات وذوي احتياجات خاصة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الهدف من توزيع المساعدات الغذائية خلال الشهر الكريم يتمثل أساسا في تغطية جانب من احتياجات الأسر المعوزة خلال هذا الشهر الكريم، وإشاعة ثقافة التضامن والتآزر بين أبناء الوطن الواحد، خاصة خلال المناسبات التي تزداد فيها المتطلبات الأسرية".

وأوضح أيوب كوزة أن "جمعية جون ماروكان دأبت على تسطير برنامج من الأنشطة الاجتماعية ذات البعد الإنساني والتضامني، حتى تساهم، ولو بقدر يسير، في تخفيف معاناة الفئات الهشة والمعوزة، خاصة خلال شهر رمضان والفترات المطيرة والباردة، وغيرها من المحطات التي تحتاج فيها الأسر الفقيرة للمساعدة".

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1 - عاشقة المهدي الخميس 24 ماي 2018 - 22:26
على الطريق الرابطة بين الناظور وقرية اركمان توجد مقهى تقدم كل رمضان فطورا مجانا للمحتاجين والمعوزين وذالك طيلة هذا الشهر الفضيل بدون صحافة ولا كاميرا ولا اخبار عنها ولا مقالات والغريب في الامر ان من يقدم الاموال لصاحب هذه المقهى غير معروف بعد ان اوصى رب المقهى بعدم الكشف عن اسمه، ياجمعيات التشهير هناك عدة عائلات فقيرة لا تطلب الناس الحافا ولا ترضى بالصدقة العلانية من كم وتفظل الجوع على التشهير بها .
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