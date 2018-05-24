24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك يدشن مركزا للمرأة والطفل في مرس الخير
- أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية
- أجينو .. فرنسا وعُمان
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
- تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات
أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)
عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)
ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)
الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)
- تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات - (234)
- أسعار ملتهبة تزيح "السردين" من موائد فقراء المغرب في رمضان - (109)
- الجزائر تتهم المغرب بتأزيم العلاقة بين أطراف النزاع في ليبيا - (76)
- الطفلة المختفية "غزل" تعود إلى منزل أسرتها بالدار البيضاء - (72)
- إدخال حمار إلى مدرسة ثانوية يستفز وزارة التربية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمال "ترامواي البيضاء" يرفضون المس بالكرامة
دخل مجموعة من عمال شركة الترامواي بالدار البيضاء في خطوة احتجاجية ضدا على ما يمارس في حقهم من "تعسفات حاطة من الكرامة"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
وشرع العمال المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل في حمل الشارة الحمراء، "كتعبير حضاري وسلمي على المعاناة"، في ظل ما أسموه "اضطهادا وتعسفات وظروف عمل قاسية تمس بكرامتهم ومستقبلهم المهني داخل الشركة".
وأوضح هؤلاء، في بلاغ لهم، أن خطوتهم الاحتجاجية تأتي في ظل "تقصير الإدارة في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي داخل الشركة".
وشدد عمال شركة ترامواي الدار البيضاء على أن هذه الأخيرة تنتهك حقوق الشغيلة التي تعمل على تدبير هذا المرفق، ناهيك عن نهج إجراءات وتدابير عقابية في حق عدد منهم.
ولفت أصحاب البيان إلى أن "الشركة عمدت إلى نهج أسلوب التقشف، بعدما جرى التفويض لها من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، كما تعمل على انتهاك الاتفاقيات التي يتم توقيعها معها".
وفي تصريح لهسبريس، قال أحد أعضاء المكتب النقابي إن إدارة الشركة "تتعنت في الاستجابة لملفاتنا المطلبية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ انطلاق العمل معها منذ خمس سنوات".
وأضاف المتحدث نفسه أن العمال "يعيشون وضعا مزريا في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، وبالتالي فإنهم يطالبون الشركة بالنظر في أجورهم ومستحقاتهم التي يحصلون عليها".
وأكد أن الشركة الفرنسية لا تتجاوب مع مطالبهم، ناهيك عن عدم وفائها بالالتزامات التي توقعها مع العمال حفاظا على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن حديثها عن تحفيزات لفائدتهم مرهون بشروط تعجيزية.
وأبرز العضو في النقابة المذكورة أن بعض العمال تعرضوا خلال شروعهم في خطوتهم الاحتجاجية إلى مضايقات من طرف بعض المسؤولين في الشركة، لافتا إلى أنهم مستمرون في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم الاجتماعية ودفع المسؤولين إلى الاستجابة لها، وعلى رأسها الزيادة في الأجرور.