عمال "ترامواي البيضاء" يرفضون المس بالكرامة

هسبريس - عبد الإله شبل

دخل مجموعة من عمال شركة الترامواي بالدار البيضاء في خطوة احتجاجية ضدا على ما يمارس في حقهم من "تعسفات حاطة من الكرامة"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

وشرع العمال المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل في حمل الشارة الحمراء، "كتعبير حضاري وسلمي على المعاناة"، في ظل ما أسموه "اضطهادا وتعسفات وظروف عمل قاسية تمس بكرامتهم ومستقبلهم المهني داخل الشركة".

وأوضح هؤلاء، في بلاغ لهم، أن خطوتهم الاحتجاجية تأتي في ظل "تقصير الإدارة في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي داخل الشركة".

وشدد عمال شركة ترامواي الدار البيضاء على أن هذه الأخيرة تنتهك حقوق الشغيلة التي تعمل على تدبير هذا المرفق، ناهيك عن نهج إجراءات وتدابير عقابية في حق عدد منهم.

ولفت أصحاب البيان إلى أن "الشركة عمدت إلى نهج أسلوب التقشف، بعدما جرى التفويض لها من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، كما تعمل على انتهاك الاتفاقيات التي يتم توقيعها معها".

وفي تصريح لهسبريس، قال أحد أعضاء المكتب النقابي إن إدارة الشركة "تتعنت في الاستجابة لملفاتنا المطلبية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ انطلاق العمل معها منذ خمس سنوات".

وأضاف المتحدث نفسه أن العمال "يعيشون وضعا مزريا في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، وبالتالي فإنهم يطالبون الشركة بالنظر في أجورهم ومستحقاتهم التي يحصلون عليها".

وأكد أن الشركة الفرنسية لا تتجاوب مع مطالبهم، ناهيك عن عدم وفائها بالالتزامات التي توقعها مع العمال حفاظا على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن حديثها عن تحفيزات لفائدتهم مرهون بشروط تعجيزية.

وأبرز العضو في النقابة المذكورة أن بعض العمال تعرضوا خلال شروعهم في خطوتهم الاحتجاجية إلى مضايقات من طرف بعض المسؤولين في الشركة، لافتا إلى أنهم مستمرون في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم الاجتماعية ودفع المسؤولين إلى الاستجابة لها، وعلى رأسها الزيادة في الأجرور.