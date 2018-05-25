توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب كثيفة فوق كل من مناطق طنجة والريف والواجهة المتوسطية، مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

وبفضل التأثيرات البحرية، سيلاحظ تمركز سحب منخفضة كثيفة فوق الساحل الأطلسي الشمالي والوسط، حيث قد تعطي أمطارا جد خفيفة محليا. كما ستنمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن انتشار بعض السحب المنخفضة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، حيث ستكون مصحوبة ببعض السحب المنخفضة خلال الليلة الموالية. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب في معظمها بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والمناطق الوسطى والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالمناطق الشمالية والسهول والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.