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الرئيسية | جهات | برشيد تتطلع إلى زيارة الملك لحلّ أعطاب التنمية

برشيد تتطلع إلى زيارة الملك لحلّ أعطاب التنمية

برشيد تتطلع إلى زيارة الملك لحلّ أعطاب التنمية
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 25 ماي 2018 - 11:15

من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، بعد حلوله بمدينة الدار البيضاء، بزيارة هي الأولى من نوعها إلى مدينة برشيد، حيث شرعت السلطات والمجلس البلدي طوال الأيام الماضية في الاستعداد لهذه الزيارة.

ويعول سكان مدينة برشيد على الزيارة التي سيقوم بها الملك في تحقيق إقلاع تنموي، بعدما عاشت عاصمة الشاوية سنوات من التهميش واللامبالاة.

وتزامنا مع استنفار مختلف السلطات بالمدينة وضواحيها، وخاصة جماعة الدروة، عبر سكان الحي الحسني، الذي يعد أكبر أحياء برشيد، عن أملهم في تدخل السلطات العاملية لتسريع تهيئة الأشغال المتعلقة بإعادة هيكلة شبكة التطهير السائل.

ووجهت فعاليات المجتمع المدني شكاية إلى عامل برشيد سجلت فيها تكبد أصحاب وسائل النقل جملة من الخسائر المادية نتيجة الوقوع المتكرر في الممرات المحفورة في غياب إشارات خاصة بها، إلى جانب وقوع حوادث سير نتيجة غياب التشوير الخاص بالأشغال.

وحسب شكاية فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، فإن الأشغال سالفة الذكر تسببت في "تخريب قنوات شبكة التطهير القديمة وتسرب المياه تحت المنازل مما يهدد سلامتها"، ناهيك عن "عزلة الحي الحسني بأكمله وعرقلة مزودي التجار بالسلع عن الوصول للحي".

وسجلت الجمعيات، في شكايتها التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الأشغال "سوف تدمر بصفة عامة البنية التحتية الأساسية لشبكة التطهير السائل نتيجة مجموعة من الخروقات التقنية المسجلة"، إلى جانب كون "الشوارع والأزقة أصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة"، ناهيك عن "انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن المياه العادمة التي فاضت من الشبكة القديمة".

وحذر النشطاء بالمدينة من خطورة تعرض الساكنة والأطفال بصفة خاصة للأمراض والأوبئة نتيجة تدفقات المياه المنعدمة المنتشرة بمختلف أرصفة الحي، وكذا من سقوط العديد من الراجلين والأطفال بصفة خاصة وسط الممرات المحفورة نتيجة غياب تسييجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - 36 انتا الجمعة 25 ماي 2018 - 12:17
و كالعادة عبدة الحفر وصبغة الطرق ونبتت الاشجار والنخل والورود في رمشة عين ...الصراحة توحشت دوك الحفاري لي كنطيح فيهم يوميا فالطريق
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2 - MAGHRIBI الجمعة 25 ماي 2018 - 12:24
اهلا بزيارة الكريمة التي نرجوا ان تكون فاتحة خير على منطقة ولاد حريز.
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