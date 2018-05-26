أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل

إبراهيم الحافظون من سطات

قاطع أطر وكالة التنمية الاجتماعية بسطات، الجمعة، العمل وباقي الاجتماعات الإدارية داخل الوكالة، مع عدم الرد على جميع المكالمات والرسائل الإلكترونية، بالرغم من الالتحاق بمكاتبهم دون أداء أية مهمّة، حيث عملوا على تعليق شعار "أنا مضرب" وشعار "نحن في مؤسسة ولسنا في ضيعة" ووضع شارة حمراء، للمطالبة بتعديل النظام الأساسي للوكالة الاجتماعية.

عبد اللطيف البيضي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال "إن هذه الصيغة الاحتجاجية، التي نفذها أطر وكالة التنمية الاجتماعية بسطات، تأتي في إطار البرنامج النضالي الوطني المسطر من قبل النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية".

وأوضح الممثل النقابي، في تصريح لهسبريس، أن الأطر قاطعت، اليوم، العمل والاجتماعات والتنقل إلى الجماعات الترابية، مع عدم الرد على جميع المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، للمطالبة بتعديل النظام الأساسي للوكالة التنموية والذي عمّر لما يفوق 20 سنة، دون تغيير قانون المؤسسة سالفة الذكر، مشيرا إلى أن الأطر نظمت وقفة سابقة صامتة أمام مقر الوكالة بسطات.

وأردف البيضي أن "أطر وكالة التنمية الاجتماعية يعانون التفقير، بسبب صمت الوزارة الوصية على القطاع وعدم تفاعلها مع مطالب أطر وكالة التنمية الاجتماعية؛ وهو ما أدى إلى فشل ذريع على المستوى الإداري بخصوص المؤسسة الاجتماعية"، على حد تعبيره.

وشدّد عبد اللطيف البيضي على "تعديل النظام الأساسي وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق 27 يونيو 2011، ووضع إستراتيجية واضحة من أجل "التموقع" المؤسساتي لوكالة التنمية الاجتماعية، بهدف تطوير طريقة العمل، وتحقيق المردودية لمحاربة الفقر والهشاشة في صفوف الشعب المغربي"، مشيرا إلى "تشبث الأطر بالمطالب العادلة، وتنفيذ اعتصام في بداية شهر يونيو بالرباط"، على حدّ قول المتحدث نفسه.