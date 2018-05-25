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كُتّاب وآراء
عشرات المستفيدات من فحوصات مجانية بالحوز
نظّمت كل من المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي ومندوبية الصحة بإقليم الحوز، الجمعة، بفضاء الجمعيات بمدينة تحناوت، قافلة طبية لفائدة النساء.
المبادرة الصحية، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة الذي يحتفى به يوم 28 ماي من كل عام، شارك فيها طاقم طبي متعدد التخصصات وممرضون أشرفوا على الكشف عن النساء وتحسيسهن بالتغذية الجيدة.
وأوضحت فاطمة الزهراء الفلالي، مسؤولة خلية التواصل والإعلام بالمديرية الجهوية المذكورة، لهسبريس، أن أكثر من 100 امرأة استفدن من فحص عن داء السكري والضغط الدموي، مشيرة إلى أن "الاحتفاء باليوم العالمي لصحة المرأة غايته العمل من أجل صحة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الصحي مع إيلاء عناية خاصة بالنساء"، وفق تعبيرها.
وأوردت المتحدثة نفسها: "يجب تمكين المرأة من حقوقها الصحية وتسهيل ولوجها إلى جل المرافق الصحية"، مضيفة: "لهذا نظمت المديرية الجهوية ومندوبية للصحة بجهة مراكش أسفي للصحة ومندوبيتها بإقليم الحوز هذا اليوم التحسيسي بخصوص التغذية في شهر رمضان، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والتخطيط العائلي، والوقاية من داء السكري والضغط الدموي".