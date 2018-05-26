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شباب يطلقون حملة لتنظيف مقابر "مدينة الزهور"
السبت 26 ماي 2018 - 11:50
أطلق مجموعة من شباب مدينة المحمدية مبادرة تلقائية تتمثل في حملة لتنظيف مقابر المدينة ستنطلق صباح يوم غد الأحد، من خلال ملصقات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا مطلقو الحملة كل الشباب القاطنين بمدينة المحمدية إلى المساهمة فيها، "من أجل تنظيف أحد المرافق المهمة في المدينة، لما في ذلك من صون لكرامة الموتى".
ووفق أشرف رامي، أحد منظمي الحملة، فإن المبادرة "تلقائية وليس وراءها أي تنظيم جمعوي أو سياسي ولا حتى نقابي، وهدفها الوحيد والأوحد هو صيانة كرامة الموتى"، مشيرا إلى أن المبادرة مفتوحة في وجه العموم، أفرادا وهيئات، "من أجل تحويل المقبرة إلى فضاء يليق بساكنيه الذين ليسوا إلا عوائلنا الذين عاشوا بيننا في الأمس القريب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ابو عبدالله السبت 26 ماي 2018 - 12:18
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على فعل الخيرات
2 - كابتن ماجد مقاطع السبت 26 ماي 2018 - 12:19
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله ما شاء الله على شباب مدينة المحمدية. هناك مشكلة كبيرة هي أن المقبرة بﻻن يعني عمرات .
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