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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وانتشار سحب منخفضة كثيفة شمال ووسط السواحل والسهول مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة خاصة خلال الصباح.
كما ستنمو سحب غير مستقرة، ابتداء من الصباح، فوق مرتفعات الريف والأطلس والسايس والواجهة المتوسطية وستكون مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية. وستمر سحب كثيفة خلال النهار فوق الهضاب والسهول الداخلية، مع نزول قطرات أو زخات وأحيانا رعد، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستهب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى شمالية غربية فوق الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي الجهات.
وستتراوح درجات الحرارة ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالريف ومنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية والسايس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول وبالسواحل وجنوب المنطقة الشرقية وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة قرب السواحل والشاوية والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية والسهول وشمال غرب الأقاليم الجنوبية وسوس، وما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و37 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحرهادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، وهائجا بين الجرف وطانطان وبين الداخلة ولكويرة.