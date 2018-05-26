41 ألف مترشّح لاجتياز "الباك" بدرعة تافيلالت

محمد ايت حساين

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت أن عدد المرشحات والمرشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم "يونيو 2018" بلغ ما مجموعه 41 ألفا و399 مرشحا ومرشحة.

وأفاد بلاغ الأكاديمية، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن 22 ألفا و573 من المرشحين بالسنة الثانية بكالوريا، بزيادة بلغت 7.6 بالمائة عن الموسم الفارط، مشيرا إلى أن مرشحي التعليم العمومي يحتلون نسبة 79.2 بالمائة، والتعليم المدرسي الخصوصي نسبة 0.6 بالمائة، والمرشحون الأحرار نسبة 20.2 بالمائة.

وذكر البلاغ ذاته أن 17104 من المرشحين والمرشحات سيجتازون امتحانات السنة الأولى بكالوريا، 99.4 بالمائة منهم بالتعليم العمومي، و104 فقط بالتعليم المدرسي الخصوصي، أي بنسبة 0.6 بالمائة، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الأحرار عرف زيادة 190 مرشحا ومرشحة مقارنة مع السنة الفارطة.

وستعرف جهة درعة تافيلالت هذه السنة اجتياز أول فوج بالمسالك المهنية للامتحان الوطني للبكالوريا، إذ بلغ عدد المرشحين بمسلك تبريد وتكييف الهواء 13 مرشحا ومرشحة، يضيف البلاغ ذاته، موضحا أن عدد مراكز الامتحان المخصصة لاستقبال المرشحات والمرشحين بلغ 95 مركزا بالنسبة للسنة الثانية 85 بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أن هذه السنة تتميز باستمرار تعبئة وتحسيس المرشحات والمرشحين بخطورة اللجوء إلى الغش في الامتحانات والعواقب المترتبة عنه، وإطلاعهم على مقتضيات القانون رقم 02.13 الصادر في 25 غشت 2016، والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من خلال مطالبتهم بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه المرشح باطلاعه على القوانين والقرارات المرتبطة بالغش، والعقوبات المترتبة عن ممارسته، مشيرة إلى أنها ستعتمد الفرق المحلية والإقليمية لزجر الغش، والتي ستكون مجهزة بالآلات الكاشفة عن حيازة الوسائط الإلكترونية.