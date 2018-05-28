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الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 ماي 2018 - 06:25

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بضباب محلي خلال الصباح، وذلك على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال السواحل الجنوبية واللوكوس والسايس وغرب الريف.

وخلال الظهيرة ستتمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والريف، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة، غربية بمنطقة طنجة وجنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال بالمنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة ما بين رأس غير وسيدي إفني.

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