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فاس تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار
الأحد 27 ماي 2018 - 14:20
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :
- فاس: 17 ملم - الحسيمة : 12 ملم
- تازة : 7 ملتمترات
-إفران : 6 ملمترات
الناظور : ملمتران
-ميدلت : أقل من ملمتر