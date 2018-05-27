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الرئيسية | جهات | فاس تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار

فاس تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار

فاس تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار
هسبريس - و.م.ع
الأحد 27 ماي 2018 - 14:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- فاس: 17 ملم - الحسيمة : 12 ملم

- تازة : 7 ملتمترات

-إفران : 6 ملمترات

الناظور : ملمتران

-ميدلت : أقل من ملمتر

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