فاس تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- فاس: 17 ملم - الحسيمة : 12 ملم

- تازة : 7 ملتمترات

-إفران : 6 ملمترات

الناظور : ملمتران

-ميدلت : أقل من ملمتر