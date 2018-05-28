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"احتجاجات سطاتية" تنال توضيح "وزارة التجهيز"

"احتجاجات سطاتية" تنال توضيح "وزارة التجهيز"
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 ماي 2018 - 19:08

تفاعلا مع احتجاج مواطنين منحدرين من جماعات قروية تابعة لبني مسكين، في دائرة البروج بإقليم سطات، للمطالبة بتهيئة الطريق الإقليمية رقم 3632 وتعبيدها، لفكّ العزلة عن عدد من الجماعات القروية، قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إن الأمر يتعلق بالمقطع الطرقي الذي يدخل في إطار برنامج تنمية بني مسكين، والذي يوجد حاليا في إطار الإنجاز، بكلفة تقدر بـ2.17 مليون درهم، ممولة من طرف صندوق التنمية القروية عن طريق المجلس الإقليمي لسطات.

وشددت الوزارة، في توضيح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "بخصوص المقطع الطرقي موضوع المقال فإن الدراسة التقنية المتعلقة به تم إنجازها"، وزادت: "كما تجدر الإشارة إلى أن تهيئة هذا المقطع الطرقي تمت سنة 2015 في إطار البرنامج الوطني الثاني لبناء الطرق بالعالم القروي"، معلنة أنه ستتم دراسة إمكانية برمجة بنائه في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية الترابية.

أما المقطع الطرقي الرابط بين النقطة الكيلومترية 27 والنقطة 60 فإن أشغال توسيعه وتقويته توجد في مرحلة إنجاز، في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية الممول من طرف صندوق التنمية القروية بغلاف مالي يقدر بحوالي 29 مليون درهم، حسب المصدر ذاته.

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