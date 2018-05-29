"البيجيدي" ينفي لجوء إحدى كتاباته إلى "شوافة"

هسبريس من الدار البيضاء

يبدو أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان يعتمد على المناضلين في عقد تجمعاته ومؤتمراته المحلية والوطنية، بات بدوره يعمد إلى نهج أسلوب "الكولسة" وجلب أسماء لا علاقة لها بالحزب وبمرجعيته الإسلامية، سواء من قريب أم بعيد.

مجموعة من أعضاء حزب "المصباح" على مستوى الكتابة المحلية بالحي المحمدي بالدار البيضاء تقدموا بطعن في عملية انتخاب مكتب الكتابة سالفة الذكر ، معتبرين أن عملية الانتخاب التي جرت يوم الأحد شابتها مجموعة من الخروقات القانونية والأخلاقية؛ من قبيل استقطاب "شوافة" ومنحها صفة عضوة عاملة تحضر المؤتمرات وتصوت بدورها.

ورفض الأعضاء الغاضبون ما أقدم عليه بعض المتحكمين في الكتابة المحلية من استقدام مجموعة من الأسماء وضمنهم إحدى السيدات المعروفة في أوساط الحي المحمدي بكونها "شوافة"، ضربا لمبادئ الحزب وسعيا إلى الحصول على قيادته بالمنطقة.

ولفت أعضاء غاضبون، في تصريحاتهم لهسبريس، إلى أن المؤتمر المحلي، الذي عقد أول أمس واختير خلاله حسن أمرير كاتبا محليا، شهد خروقات عديدة؛ من قبيل الاعتماد على "الكولسة"، والإنزال الكبير لعدد من الأسماء التي لا تحضر سوى في عملية التصويت ثم سرعان ما تختفي.

وطالب الأعضاء الكتابة الجهوية والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالعمل على إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، ووقف "هذه المهزلة" بحسب تعبيرهم، متهمين في الوقت نفسه مستشارة جماعية بالوقوف أيضا وراء هذه الوضعية واستقطاب أشخاص لا علاقة لهم بمشروع حزب "المصباح" سواء من قريب أم من بعيد؛ بل يتعارضون مع مبادئه.

من جهته، اعتبر حسن أمرير، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، أن ما ذهب إليه الأعضاء الغاضبون "كذب، وهم من يقف وراء المشاكل، يرفضون قبول هؤلاء الناس"، قبل أن يرمي الكرة صوب رئيس المؤتمر، ويؤكد أنه وراء الإعداد له والمسؤول عنه.

عبد الرحمان اليعقوبي، رئيس المؤتمر، نفى الاتهامات الموجهة إلى "البيجيدي" والاستقطابات التي جرى الحديث عنها، حيث أكد أن "هناك مساطر للحزب تم احترامها، والأعضاء مسجلين في اللوائح منذ مدة، ولا وجود لاستقطابات".

وأوضح اليعقوبي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من غير المعقول أن يتم الحديث عن وجود شوافة، ثم كيف لنا أن نعرف أنها كذلك عن غيرها، هذه تهمة خطيرة، خاصة أننا في شهر رمضان"، مضيفا "الشوافة تسهم في الشرك، نحن لنا مرجعية ومعانا الشوافة، هذه هضرة خاوية".

وشدد اليعقوبي، الذي يشغل منصب كاتب إقليمي لحزب العدالة والتنمية على مستوى الحي المحمدي عين السبع، على أن من حق الأعضاء قانونيا تقديم الطعن، حسب المساطر المنظمة لذلك بـ"البيجيدي".