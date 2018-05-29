استمارات مجانية تباع للمغاربة على مشارف سبتة

هسبريس - محمد الراجي

حين تترجّل من سيارة الأجرة، بباب سبتة، وقبل أن تهمّ بالدخول إلى الثغر، يسارع نحوك شباب يحملون في أيديهم بطاقات بيضاء يعرضونها عليك مقابل مدّدهم ببعض الدراهم.

هذه البطاقات البيضاء ليست سوى البطاقات التي يملأها المسافرون في المطارات والموانئ المغربية أثناء التنقل عبرها، fiches d'embarquement/débarquement، قبل عملية طبْع جواز السفر عند شرطة الحدود.

وبالرغم من أنّ الاستمارات تعود إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وتحمل شعار هذا الجهاز، وهي مجانيّة، فإنها تجد طريقها إلى البيع في باب سبتة المحتلة.

وحسب ما عاينت هسبريس، يتوفّر الأشخاص الذين "يتاجرون" في هذه الوثيقة على العشرات منها، يعرضونها على القاصدين لسبتة، ويبيعونها للذين يجهلون أن شرطة الحدود المغربية تُسلّمها مجانا.

"خودْ أخويا هادي، را غادي تعمّرها تعمّرها.."، يقول شاب لرجل بالكاد نزل من سيارة الأجرة أمام باب سبتة، وحين رفض هذا الأخير شراء البطاقة الأمنية، لحقه الشاب، وطلب منه اقتناءها بدرهميْن فقط.

العملية نفسُها تتكرّر عند عملية الخروج من سبتة، حيث يوجد أشخاص يبيعون الاستمارات للعائدين من الثغر المحتل، أمام أعين عناصر الشرطة المغربية على الحدود.

وتطرح عملية بيع البطائق الخاصة بجهاز الأمن الوطني، بالرغم من أنّها مجانية وتُسلم مجانا في جميع مطارات وموانئ المغرب، سؤالَ المصدر الذي يتحصل منه الباعة عليها.

هسبريس سألت أحد البائعين، الذي يعرض "بضاعته" أمام الخارجين من باب سبتة، عن كيفية حصوله على الاستمارات التي يبيعها، فأجاب بكل بساطة: "الدراري كيضبّروا علينا".

البائع الذي كان يُلاحق العائدين من الثغر المحتلّ، من أجل الظفر ببعض النقود، يُفضلها أن تكون بعملة الأورو، قال لنا إنه وزملاءَه من بائعي البطائق سالفة الذكر لا يحصلون عليها مجانا؛ بل يشترونها، حيث يتحصلون على عشر بطائق مقابل خمسة دراهم.

من جهة ثانية، يعاني معبر باب سبتة في عملية مراقبة العائدين، حيث عاينت هسبريس حالة شخص تجاوز مكتب ختْم الجوازات والحاجز الذي يوجد فيه الشرطي المكلّف بالتأكد من ختمها، ولم ينتبه إليه هذا الأخير إلا بعد أن تجاوز الحاجز بأكثر من خمسين مترا.

الشرطي المكلف بمراقبة الجوازات انتبه إلى الشخص بعد أن سأل أحد العابرين عمّا إنْ كان في الطريق الصحيح نحو بوابة الخروج، فانتبه إليه الشرطي الذي مرّ بمحاذاته، وحين فحص جواز سفره اكتشف أنه لم يختمْه أصلا في مكتب شرطة الحدود المخصص لختْم الجوازات.