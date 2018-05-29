مندوبية الغابات تنفي تفويت أراض إلى مسؤولين

هسبريس من الرباط

أوردت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن ما نشر بيومية "المساء" حول موضوع "تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار بـ700 درهم للمتر" يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية، اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة.

وشددت المندوبية التي يشرف عليها عبد العظيم الحافي، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن هذه المنطقة مصنفة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية كمجال مخصص للسكن، وهو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني. والمشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية (عمارات تشمل 196 شقة) لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.

وأكدت المؤسسة أنه قد تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وجرى تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته إلى الجمعية المعنية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ: "بعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر المربع وليس 700 درهم، كما جاء في المقال".

أما فيما يخص المستفيدين من هذا المشروع، قال البلاغ، إن جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير أو مفارقة في كيفية في تدبير الملفات من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة.

واسترسلت: "وترجع صفة المستفيدين إلى كل المنخرطين المنتمين إليها، أي الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها".

بالنسبة إلى ما ورد في المقال بخصوص وجود جمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الأعمال للتنمية القروية والمياه والغابات، أكد البلاغ أن تأسيس الجمعيات يتم طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1958، الذي يحدد شروط وضوابط الجمعيات، وبالتالي لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مؤكدة حرصها التام على التقيد بالقوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل دون أي اعتبار خارج عن هذه النصوص والمساطر .