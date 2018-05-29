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5844 مترشّحا لاجتياز امتحانات "الباك" بوزان

5844 مترشّحا لاجتياز امتحانات "الباك" بوزان
أيوب صدور من وزان
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 06:03

قال مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إن عدد المرشحات والمرشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم "يونيو 2018" بإقليم وزان، بلغ ما مجموعه 5844 مرشحا ومرشحة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد المرشحين بالسنة الثانية بكالوريا بلغ 2659، و2425 مرشحا بالسنة الأولى باكالوريا، إلى جانب 760 من المرشحين الأحرار، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان عبأت أطقمها الإدارية والتربوية لضمان نجاح استحقاقات امتحانات الباكالوريا من خلال تخصيص 16 مركزا لإجراء الامتحان الجهوي، و15 مركزا لإجراء الامتحان الوطني.

وأكد مصدر هسبريس أن هذه السنة تتميز باستمرار تعبئة وتحسيس المرشحات والمرشحين بخطورة اللجوء إلى الغش في الامتحانات والعواقب المترتبة عنه، واطلاعهم على مقتضيات القانون رقم 02.13 الصادر في 25 غشت 2016، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من خلال مطالبتهم بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه المرشح باطلاعه على القوانين والقرارات المرتبطة بالغش، والعقوبات المترتبة عن ممارسته، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على الفرق المحلية والإقليمية لزجر الغش، التي ستكون مجهزة بالآلات الكاشفة عن حيازة الوسائط الإلكترونية.

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