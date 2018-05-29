إعادة بناء قنطرة تكشف تلويث شاطئ دار بوعزة

هسبريس – محمد لديب

تسببت أشغال هدم وإعادة بناء قنطرة على وادي مرزك بجماعة دار بوعزة، الوقعة في الجنوب الغربي لمدينة الدار البيضاء، في قطع طريق المدخل الشمالي للمنطقة على فئة عريضة من ساكنة المنطقة.

وأماطت الأشغال اللثام عن وجود مجموعة من قنوات الصرف الصحي تحت القنطرة التي تم هدمها، تصب مياهها الملوثة في وادي مرزك وتتجه مباشرة إلى شاطئ المنطقة متسببة في انتشار الروائح الكريهة.

وأثرت هذه الأشغال، التي كشفت عن ضعف أداء مجلس جماعة دار بوعزة، على الأنشطة التجارية والترفيهية بالمنطقة، بسبب توقف حركة السير لمدة تزيد عن شهر ونصف.

وعبر مجموعة من السكان المقيمين في المنطقة عن تذمرهم الواضح من الطريقة والسرعة البطيئة التي تتم بها الأشغال.

وقال "كريم. ن"، مقيم بالمنطقة، إن تعمد الجماعة قطع الطريق بشكل كلي أمام حركة سير السيارات والراجلين قد ألحق أضرارا بليغة بمصالح السكان، وتسبب في الإضرار بشكل مباشر بالمنطقة.

وأضاف المتحدث أن أشغال هدم وإعادة بناء قنطرة وادي مرزك كان من المفروض أن تبتدئ في نهاية موسم الصيف، مع ضرورة الحرص على تخصيص طريق مؤقت لضمان حركة السير أمام الراجلين والسيارات ولو بشكل جزئي.

وأوضح ناشطون جمعويون بالمنطقة أن الطريقة التي يدبر بها مشروع إنجاز القنطرة الجديدة لوادي مرزك تعكس الارتجالية التي تسير بها شؤون جماعة دار بوعزة، في إغفال تام لمصالح الساكنة وترجيح كلي لمصالح فئوية بامتياز.

واعتبر هؤلاء النشطاء الجمعويون، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن عدم توفر بعض المسؤولين عن تسيير شؤون جماعة دار بوعزة على مستوى دراسي محترم، أو حتى متوسط، قد أثر بشكل كبير على تدبير شؤونها.