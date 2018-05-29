الحسيمة.. إجراء جراحة لزارعة كتف اصطناعية

أيوب صدور

تمكن طاقم طبي وتمريضي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة من إجراء أول عملية جراحية لزراعة كتف اصطناعي لسيدة أربعينية.

وأفاد مصدر هسبريس من المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة بأن المريضة خضعت قبل التدخل الجراحي لفحوصات وكشوفات أظهرت معاناتها من خلع على مستوى الكتف، مع وجود كسر على مستوى رأس عظم العضد.

وقال المصدر ذاته إن "هذه العملية هي الأولى من نوعها في إقليم الحسيمة، وقد كُللت بالنجاح، ومرت في ظروف جيدة"، واصفا إياها بـ"السابقة" في تاريخ المشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، مشيدا في الوقت نفسه بمجهودات الطاقم الطبي والتمريضي الذي أجراها.