24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- منتجاتنا الاستهلاكية وعنصر الثقة!
- مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا
- أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا
- ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ
إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)
عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (190)
- "أبطال الوطن".. ملحمة لدعم تنظيم المونديال تثير سخرية فيسبوكية - (133)
- رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد - (121)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (119)
- إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات - (116)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حركة السير تتوقف بين "لخصاص" و"تكانت"
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ لها، أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين لخصاص وتكانت عبر بويزكارن بإقليم كلميم ستعرف انقطاعا أمام حركة السير من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم 30 ماي إلى غاية 06 يونيو 2018.
وأوضحت الوزارة، في بلاغها الذي توصلت به هسبريس، أن سبب هذا الانقطاع يعود إلى أشغال إزاحة الأتربة والصخور عن جوانب الطريق المتواجدة بفج أكني مغارن بين النقطة الكيلومترية رقم 1030 والنقطة الكيلومترية رقم 1040.
وأشار البلاغ إلى أن "تحويل الطريق ممكن عبر المحورين الطرقيين التاليين: الطريق الإقليمية رقم 1916 انطلاقا من لخصاص في اتجاه أندجة على طول 24 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين أندجة وتكانت على طول 10 كلم".