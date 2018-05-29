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حركة السير تتوقف بين "لخصاص" و"تكانت"‎

حركة السير تتوقف بين "لخصاص" و"تكانت"‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 00:02

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ لها، أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين لخصاص وتكانت عبر بويزكارن بإقليم كلميم ستعرف انقطاعا أمام حركة السير من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم 30 ماي إلى غاية 06 يونيو 2018.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها الذي توصلت به هسبريس، أن سبب هذا الانقطاع يعود إلى أشغال إزاحة الأتربة والصخور عن جوانب الطريق المتواجدة بفج أكني مغارن بين النقطة الكيلومترية رقم 1030 والنقطة الكيلومترية رقم 1040.

وأشار البلاغ إلى أن "تحويل الطريق ممكن عبر المحورين الطرقيين التاليين: الطريق الإقليمية رقم 1916 انطلاقا من لخصاص في اتجاه أندجة على طول 24 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين أندجة وتكانت على طول 10 كلم".

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