60 ألف مترشح يجتازون "الباك" بسوس ماسة

رشيد بيجيكن من أكادير

يُنتظر أن يجتاز 60 ألفا و604 مترشحات ومترشحين امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018؛ وذلك على صعيد مراكز الامتحان الـ122 على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

وستجرى الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك الباكالوريا يومي 1 و2 يونيو 2018 في 21 مسلكا وشعبة؛ فيما حددت أيام 5 و6 و7 و8 يونيو 2018 موعدا للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا في 22 مسلكا وشعبة خلال الدورة نفسها.

وحسب مصدر من الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، سيجتاز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا على صعيد المديريات الإقليمية الست التابعة لأكاديمية سوس ماسة 26 ألفا و104مترشحات ومترشحين؛ فيما سيجتاز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 29 ألفا و168 مترشحة ومترشحا مُمَدرَسا، بزيادة تصل إلى 7.9 في المائة مقارنة مع العام الماضي، و5 آلاف و332 مترشحا (ة) حرا (ة) بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع دورة 2017.

وأكّد المصدر ذاته أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة اتخذت عددا من التدابير الإجرائية والتنظيمية والاستباقية في مستوياتها الثلاثة، الجهوي والإقليمي والمحلي، "من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ضمانا لمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق بين جميع المترشحات والمترشحين؛ ومن بينها: تدبير الترشيحات ومعالجتها واقتراح المواضيع الوطنية وإعداد المواضيع الجهوية وتزويد مراكز الإجراء بالمستلزمات الضرورية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وكذا تكثيف حملة التصدي للغش في الامتحانات المدرسية وغير ذلك".