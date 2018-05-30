وقوف شاحنات بمركز تزارين يثير غضب الساكنة

محمد آيت حساين

عبر عدد من قاطني مركز الجماعة الترابية تزارين، بإقليم زاكورة، عن رفضهم السماح للعشرات من الشاحنات التي تتجه نحو حقول البطيخ الأحمر بالوقوف بجانب الطريق العابرة للمركز ذاته، مشددين على أن ذلك يسبب في عرقلة حركة السير، خصوصا في المساء، إذ يتوافد عدد من الزوار على المركز من أجل التسوق.

وفي هذا السياق أكد جمال حميدي، وهو صاحب محل تجاري بالمركز المذكور، أن "وقوف الشاحنات بتزارين يجعل الساكنة المحلية والزوار يعانون من ضجيجها، بالإضافة إلى العرقلة التي تتسبب فيها"، موردا: "الأمر لم يعد يطاق. ونحن كأصحاب محلات تجارية نستعد لخوض إضراب من أجل التدخل ومنع وقوف العشرات من هذه الشاحنات بالمركز".

وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، السلطات الأمنية بتزارين بضرورة التدخل لمنع وقوف هذه الشاحنات بالمركز، مردفا: "لا يعقل أن يأتي زائر إلى تزارين فلا يجد مكان يركن فيه سيارته لبضع دقائق"، مستدركا: "يجب تطبيق القانون في حق الجميع، خصوصا أن هناك علامات تشير إلى منع توقف الشاحنات".

من جهته قال داود الغربي، أحد القاطنين بمركز تزارين، إن "الفوضى هي سيدة الموقف بالمركز، ولا أحد يحرك ساكنا"، محملا الدرك الملكي المسؤولية عن توقف العشرات من الشاحنات بمركز؛ "علما أن هناك علامات تمنع ذلك"، وطالب الجماعة المحلية والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بضرورة التدخل "من أجل إنهاء معاناة الساكنة مع ضجيج هذه الشاحنات المخصصة لنقل البطيخ الأحمر".

وأضاف المتحدث أن "على الجماعة المحلية تخصيص موقف خاص بهذه الشاحنات خارج المركز، واستخلاص واجبات كراء من أجل استغلالها في بعض المشاريع"، مردفا: "كل سنة تتوقف العشرات من الشاحنات بالمركز دون أداء ولو درهم واحد".

وعلاقة بالموضوع ذاته قال محمد فريكس، رئيس الجماعة الترابية لتزارين، إن الأخيرة "سبق أن نبهت إلى ضرورة منع توقف الشاحنات بالمركز"، مشيرا إلى أنها "وضعت علامات تشوير تشير إلى منع وقوف الشاحنات من مدخل مركز تزارين من جهة النيف إلى خارجه في اتجاه تغبالت"، وموضحا أن "على السلطات الأمنية تطبيق القانون في هذا الإطار".

وبخصوص المكان الذي ستخصصه الجماعة لتوقف هذه الشاحنات، أكد فريكس، في تصريح لهسبريس، أن المجلس الجماعي "قام بإعداد قانون خاص بهذا الغرض، وتم إرساله إلى الجهات المختصة من أجل التأشير عليه"، موضحا أن "المركز ليس وحده المتضرر من وقوف هذه الشاحنات، بل أيضا الطريق الرابطة بين تزارين والنيف، والتي تآكلت بسبب المئات من الشاحنات التي تمر منها يوميا".