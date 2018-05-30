أساتذة يدعون إلى نقاش وطني يعيد اعتبار الجامعات

هسبريس من الرباط

عقد قطاع الأساتذة التقدميين بجامعة ابن زهر لقاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية للتفاعل مع ما عاشت على إيقاعه الكلية صبيحة يوم السبت 19 ماي من مواجهات دامية بين فصيلين أسفرت عن وفاة طالب متأثرا بجروحه؛ مع ما واكب ذلك من ترويع للطلبة وباقي مكونات المؤسسة خلال فترة الامتحانات.

واعتبر التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الأحداث المؤسفة أبانت عن عمق أزمة الجامعة المغربية في سياق تنامي ظاهرة العنف التي تحولت إلى واقع يتكرر على نحو مؤسف بشكل يهدد القيم التي ظلت تحكم الجامعة كفضاء للعلم والمعرفة والحوار والتدافع المسؤول النابع من الوعي بالجامعة كمكسب لعموم المغاربة".

وشدد القطاع على أن تصاعد ظاهرة العنف "يسائلنا جميعا ويسائل أدوار الجامعة في بناء النموذج القيمي والأخلاقي وتغذية الموروث الثقافي المشترك، كما يعيد إلى الأذهان النقاش حول جدوى الإصلاحات المتعاقبة وقدرتها على وضع الطالب في عمق أولوياتها بما يجعل من تغذية حاجياته الأساسية أفقا لاشتغالها وغاية كبرى في إعداد برامجها، للرفع من جاذبية الجامعة وتمكينها من القدرة على الاحتضان والاستيعاب، في وقت تراجعت أدوار باقي مؤسسات التنشئة، وفي غياب تام لجسور التواصل بين الجامعة وهذه المؤسسات".

وأضاف البلاغ: "أبانت الأحداث عن جانب من أزمة المجتمع المغربي، والذي تعتبر الجامعة نموذجه المصغر العاكس لتناقضاته، وهي بالأساس أزمة ثقافية تنم عن نوع من الجهل بتاريخ وجغرافية البلاد وبثقافاته المتنوعة وكذا بهويته المشتركة، يعكسها ارتداد نحو "الهويات الضيقة" كبديل عما يجب أن يتمثله الطالب في التطلع لبناء هوية وطنية جامعة تنطلق من استثمار المشترك وتغذيته بما يخدم ثقافة الاختلاف والحوار".

ودعا قطاع الأساتذة التقدميين إلى "نقاش وطني يدمج عموم الفاعلين في بلورة رؤية واضحة تنطلق من مداخل حقيقية لفهم تنامي ظاهرة العنف وأبعادها، في أفق بلورة تصور شمولي ومتكامل يتأسس على إعادة الاعتبار للجامعة والمدرسة لتضطلع بأدوارها في التربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية والسياسية".

وجدد التنظيم الترحم على الطالب الذي وقع ضحية أحداث أكادير، معبرا عن "إدانة العنف بكل أشكاله وبغض النظر عن أسبابه أو الجهة التي تقف وراءه"، ومعتبرا أن "غياب التأطير الفكري والنقابي للطلبة موازاة مع التأطير العلمي والتحصيل المعرفي يجعل بعضهم ضحايا ترويج أفكار وصراعات تافهة لا تخدم في شيء مصلحة الطالب والدور الحقيقي المنوط به لتطوير الجامعة وبالتالي تطور المجتمع".

وحمل القطاع كل الأطراف المعنية المسؤولية عن "الحفاظ على الجامعة كفضاء للعلم والمعرفة والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤثر على أدائها رسالتها العلمية المجتمعية، والدعوة إلى إبداع أساليب جديدة لترسيخ قيم التسامح والحوار والعيش المشترك داخل فضاء الجامعة وخارجها"، داعيا كل المتدخلين إلى "تحمل مسؤولياتهم في حماية كل مكونات الجامعة (الأساتذة والطلبة والموظفون والأعوان) وبلورة حلول للتدخل الاستباقي لتجنيبها مثل هذه الأحداث المأساوية التي تؤثر سلبا على مصداقيتها وصورتها في الداخل والخارج".

وختم البلاغ بـ"التأكيد على طابع الخصوصية الذي يميز جامعة ابن زهر التي ترزح تحت وطأة مشاكل متنامية جراء التضخم الكبير لإعداد الطلبة (أزيد من 120.000 طالب) بفعل كثرة روافد الجامعة التي تغطي النفوذ الترابي لخمس جهات، أي حوالي 55% من التراب الوطني؛ ما يدعو إلى إطلاق مبادرات جريئة وفتح جامعات أخرى بالجهات الجنوبية لتخفيف الضغط على جامعة ابن زهر، ما سيشكل مدخلا لمعالجة الكثير من المشاكل"، داعيا إلى "بلورة إستراتيجية واضحة على مستوى الجامعة تمكن الطالب من الرفع من مستوى وعيه بالقضايا المركزية التي ترهن المستقبل المشترك لكل المكونات البشرية والثقافية والفكرية للبلد".