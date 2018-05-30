الباك .. 46330 مترشحا في جهة مراكش أسفي

إبراهيم مغراوي من مراكش

بلغ العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بجهة مراكش أسفي (يونيو 2018) 46330 مترشحة ومترشحا، بزيادة 4075 مترشحا عن السنة الماضية، بينهم 21406 من الإناث (46.20 %)، وفق بلاغ إخباري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي.

وأورد البلاغ أن العدد الإجمالي السالف يتضمن 34369 مترشحة ومترشحا بالتعليم العمومي و2718 منهم بالتعليم الخصوصي، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات الأحرار 9243.

وأوضح المصدر نفسه أن مجموع المترشحات والمترشحين السابق ذكرهم يتوزعون على المديريات الإقليمية الثمانية التابعة للأكاديمية، فبمراكش سيتقدم للامتحان الوطني 18921، وبآسفي 7943، و5700 بقلعة السراغنة، وبإقليم الحوز 3616، وبالصويرة 3077 مترشحة ومترشحا، و2810 بالرحامنة، وباليوسفية 2202، فيما سيتقدم بشيشاوة 2061 مترشحة ومترشحا.

وأضاف البلاغ المذكور أن مجموع المترشحين للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا بلغ 35581 مترشحة ومترشحا؛ منهم 33105 من المترشحين بالتعليم العمومي، و2476 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن 161 مركزا أعدت لإجراء هذا الامتحان الوطني بالنسبة إلى البكالوريا، و141 مركز امتحان بالنسبة إلى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا.