احتجاج "النقل المزدوج" يشل حركة السير في تنغير

محمد آيت حساين

شلّ سائقو سيارات النقل المزدوج بإقليم تنغير، منذ الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حركة السير من تنغير وإلى جميع الجماعات الترابية المنتمية إلى الإقليم سالف الذكر، إثر خوضهم لإضراب عام عن العمل بركن سياراتهم على طول شارع محمد الخامس، وبالضبط أمام مقر الجماعة الترابية لتنغير.

ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان فرع الهيئة الوطنية لأرباب النقل المزدوج بالمغرب، توصلت به هسبريس، احتجاجا على القرارات "المجحفة" التي اتخذتها لجنة السير والجولان لجماعة تنغير، وكذا احتجاجا على تنصل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل من تسوية ملفات المهنيين.

وجاء في البيان السالف ذكره أن "قرار لجنة السير والجولان لجماعة تنغير أربك قطاع النقل المزدوج وأدخله في أتون الصراع مع الأنماط الأخرى، متجاهلا الأسس التنظيمية والقانونية للنقل المزدوج وحتى الأنماط الأخرى"، وزاد: "وهي التي طالما حذرنا من عدم الزيغ عنها وقدمنا اقتراحات في سلسلة من الحوارات والمراسلات والمحاضر، قصد الخروج بقرار يرضي الجميع".

وشدد بيان الهيئة ذاتها على أن "قرار لجنة السير والجولان تتحكم فيه خلفيات ومرجعيات غير بريئة"، موضحا أن "ما يسمى بمحطة السوق التحتي الذي خصصته لها لجنة السير والجولان تبلغ 9 أمتار، موزعة على 27 نقلا مزدوجا"، مشيرا إلى أن "محطة دار الشباب كان من المفروض أن تقسم بالتساوي مساحة وموقعا"، مبرزا أيضا أن "المحطة الحالية الواقعة قرب العمالة توجد على الطريق دون أدنى شروط الأمان"، يضيف البيان ذاته.

وشددت الوثيقة ذاتها على أن "ملفات العديد من المهنيين ما زالت تنتظر التسوية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، بالرغم من مرور سنتين عليها، خصوصا البطاقة الرمادية للعربات، بالرغم من أن الإطار القانوني حسم على المستوى المركزي في أمر هذه الملفات"، مشيرة إلى "أن المهنيين يعانون في التنقل بين تنغير وورزازات ومراكش من أجل تسوية ملفاتهم الخاصة بالقطاع".

"أمام هذا الوضع الذي يعشيه القطاع بالإقليم، وأمام سياسية التسويف للجهات المعنية بالأزمة وعدم إبداء أية نية لحلها، فإن المهنيين متشبثون بحقوقهم المشروعة وعازمون على مواصلة كل أشكالهم النضالية"، يؤكد البيان ذاته الذي يحمل "المسؤولية للجنة السير والجولان ومديرية التجهيز والنقل في هذا الملف".