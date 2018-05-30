معطيات رسمية .. عدد كبير للسعات العقارب بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

بلغ عدد لسعات العقارب التي جرت إحالتها على قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات 40 حالة، أغلبها لأطفال، بعد ارتفاع درجة الحرارة بالإقليم، حيث جرى الاحتفاظ بست حالات بقسم الإنعاش، توفي منهم طفل واحد يبلغ 8 أشهر، في حين تلقى باقي المصابين الإسعافات الأولية على مراحل وغادر الجميع المستشفى فيما بعد.

مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للصحة بسطات أكد أن إقليم سطات بجهة البيضاء - سطات يعرف مشكل انتشار العقارب والزواحف السامة بكثرة، مباشرة بعد تزايد ارتفاع درجة الحرارة. وأشار إلى تسجيل 2000 حالة من لسعات العقارب خلال موسم 2017، توفي منها 4 أشخاص، أغلبهم أطفال.

المصدر المسؤول بالمديرية الإقليمية للصحة بسطات أوضح أن هذه الأخيرة تقوم بإجراءات وقائية وتحسيسية من أجل الاستعداد القبلي لمواجهة مشكل لسعات العقارب بالإقليم، حيث يتمّ تكوين الأطر وتعبئتها في المراكز الصحية للتكفّل الجيد بالمصابين حسب الحالات والاستماع إلى المشاكل المطروحة من أجل تجاوزها مع توفير الأدوية المناسبة المعروفة بباقة " الدوبيتامين" في إنعاش مستشفى سطات.

وأضاف المصدر نفسه أن عمليات التحسيس همّت ما مجموعه 31 ألف شخص بالإقليم، وكذا 27 ألف متعلم بالمؤسسات التعليمية، في إطار شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، ونوّه في الوقت ذاته بمجهودات الأطر الطبية التي ستخضع هذا الموسم لمبادرة محلية للتكوين في إطار شراكة ثانية مع المعهد العالي لعلوم الصحة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات.

وحول الإكراهات سجّل المصدر المسؤول بالمديرية الإقليمية للصحة بسطات تأخر أهل المريض أحيانا في إيصاله إلى المركز الصحي والقيام ببعض العلاجات التقليدية غير المجدية، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات في إطار وقائي كإزالة الأعشاب الموجودة قرب البيوت وتبليط حيطان المنازل وترتيب الأمتعة وتربية الدواجن وفحص الأحذية قبل ارتدائها والحذر أثناء تحريك أو نقل الأحجار والأثاث والأعشاب وغيرها.

والتمس المصدر المسؤول من جميع الشركاء الانخراط في الحملة الوطنية لمحاربة التسمم، التي تنظّم كل سنة، حيث ستعطى انطلاقتها من مدينة البروج، في 20 يونيو المقبل، وطالب في الوقت ذاته الجماعات المحلية بتسهيل نقل المصابين خاصة ضحايا لسعات العقارب ووضع سيارات الإسعافات رهن إشارتهم، تفاديا لضياع الوقت في البحث عن سيارة إسعاف والوقود من أجل نقل مصاب بلسعة عقرب تتطلب وقتا محددا للتدخل الناجع.