"الوردة" تتصدر انتخابات المجلس الإقليمي لصفرو

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الوردة) من الظفر بستة مقاعد، من أصل 15 مجموع المقاعد المكونة للمجلس الإقليمي لصفرو، في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الثلاثاء، لإعادة انتخاب أعضاء المجلس المذكور الذي سبق حله بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري.

وبحسب النتائج الأولية المعلنة، فقد فازت كل من اللائحة المستقلة، ولائحة "المصباح" (حزب العدالة والتنمية)، ولائحة "السنبلة" (حزب الحركة الشعبية) بمقعدين لكل واحدة منها، فيما حصلت لائحة "الميزان" (حزب الاستقلال) ولائحة "الكتاب" (حزب التقدم والاشتراكية) و"الحمامة" (حزب التجمع الوطني للأحرار) على مقعد واحد لكل لائحة.

وكان المجلس الإقليمي السابق لصفرو قد تم حله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس يوم الرابع من أبريل المنصرم، بناء على طلب تقدم به في الموضوع عامل إقليم صفرو إلى القضاء الإداري إثر الشلل التام الذي عاش على إيقاعه المجلس المذكور لسنتين، وهو الحكم الذي أيدته، مساء اليوم، محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

يذكر أن المكتب المسير للمجلس الإقليمي المنحل لصفرو كان يتكون من الرئيس امحمد أزلماط، من حزب الحركة الشعبية، ونوابه الثلاثة من حزب العدالة والتنمية، وكاتب المجلس ونائبيه غير المنتمين، بينما كانت تتكون المعارضة من تسعة أعضاء، من أطياف سياسية مختلفة، يتزعمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخمسة أعضاء.