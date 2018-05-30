"الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام

ابراهيم مغراوي

خاض رشيد زكري وحسن خروبي، أستاذان متدربان تخصص اجتماعيات بالفرع الإقليمي بآسفي، التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، اليوم الثلاثاء، اعتصاما احتجاجا على ما وصفاه بـ"المضايقات الشديدة" التي يتعرضان لها، من قبيل منعهما من التكوين خلال هذه الأيام.

رشيد زكري وحسن خروبي أوضحا لهسبريس أن إدارة المركز الإقليمي بمدينة اسفي اكتفت بإخبارهما ببرودة بأنهما "ضحية خطأ في استدعائهما"، مضيفين أن "هذا المركز التربوي استدعانا منذ 12 مارس 2018 عبر إعلان رسمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتحقنا بشكل قانوني وسليم واستفدنا من التكوين النظري والميداني قرابة شهرين ونصف، واجتزنا الامتحانات".

وأورد الأستاذان أنهما لم يصدر عنهما أي خطأ، وأن أحدهما ضحى باستحقاق مهم بالنسبة له في مساره الجامعي والعلمي واختار الالتحاق بمركز التكوين، كما أنهما تحملا مصاريف التكوين من كراء وتنقل وغيرها، وفي النهاية طلب منهما تحمل مسؤولية خطأ إداري.

وقال المعتصمان: "لا يعقل أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة غير القانونية؛ إذ لا يوجد أي إعلان رسمي يلغي استدعاءنا لا من المركز ولا من الأكاديمية"، وطالبا المسؤولين جهويا ومركزيا بالتدخل العاجل لإنصافهما، وأكدا أنهما سيسلكان كل السبل القانونية لإيصال معاناتهما وما يتعرضان له من شطط إداري، معتبرين أنه "لا يعقل أن ينادى علينا من لائحة الانتظار لتعويض أساتذة لم يتغيبوا ولو ليوم واحد، فهذه مهزلة بكل المقاييس لا يمكن السكوت عنها"، وفق قولهما.

ولتسليط الضوء على هذا المشكل، ربطت هسبريس الاتصال بجواد الرويحن، المدير الجهوي لمركز التربية والتكوين بمراكش، الذي أوضح أن الأمر مرتبط بخطأ تقني، وقال إن "عملية تدقيق المنح مكنت من اكتشاف أن المسجلين بالمركز الإقليمي لآسفي 82 متدربا وليس 80، وعند التقصي في الأمر أنجزت إدارة هذا الأخير تقريرا يؤكد وجود خطأ في إحصاء المتدربين، وتقديم مبررات ذلك".

وأردف المسؤول ذاته أن التقرير المشار إليه أشار إلى أن "الإدارة الإقليمية بأسفي أخبرت المعنيين بالأمر وتقبلا الأمر وانسحبا من التكوين"، مبرزا أن "الإدارة الجهوية راسلت الأكاديمية بكل المعطيات مرفقة بالتقرير المذكور في شأن النازلة"، بتعبيره.

لكن رشيد زكري وزميله خروبي نفيا ما جاء به تقرير مركز أسفي، وأكدا أنهما طلبا من المسؤولين إصلاح خطئهم، وقالا إن "الأكاديمية طلبت منا الحضور للتكوين في انتظار حل المشكل".

وللوقوف على حقيقة هذا المشكل، زارت هسبريس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فوجدت مديرها مشغولا بالتحضير للامتحان الوطني لدورة يونيو، في حين أوضح مصدر مسؤول بها، رفض الكشف عن هويته، أن "الإدارة الجهوية منكبة على حل هذا المشكل".