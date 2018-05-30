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الرئيسية | جهات | إجراء أول عملية لعلاج كسور العين بجهة كلميم

إجراء أول عملية لعلاج كسور العين بجهة كلميم

إجراء أول عملية لعلاج كسور العين بجهة كلميم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:05

أجرى فريق طبي بالمستشفى الإقليمي بكلميم عملية جراحية هي الأولى من نوعها بالجهة، استفادت منها طالبة ضحية حادث مروري.

الفحوصات المفعلة بـ"السكانير" بينت إصابة الطالبة بكسور على مستوى العين والفكين والكتف، ما تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا لمعالجة الإصابات المسجلة.

واستفادت الطالبة، البالغة 22 سنة، من عملية في العين هي الأولى من نوعها في جهة كلميم، إذ تم اعتماد تقنية تثبيت الكسور عن طريق ملتحمة الجفن السفلى للعين دون اللجوء إلى إحداث أثار للجروح على مستوى الوجه.

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