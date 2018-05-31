توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس ـ و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالسواحل او السهول الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال السواحل الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب رعدية مرفوقة بقطرات مطرية او زخات مطرية محلية بمرتفعات الاطلس ومناطقها المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية ستمتد بعد ذلك عند الليل نحو المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية عموما بباقي الجهات.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وما بين 14 و19 درجة بالسواحل وسهول المحيط الاطلسي ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية واللوكوس ومنطقة طنجة والشاوية وجوار السواحل، وما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية ومنطقة سوس وجنوب الريف وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 33 و 38 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.