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اللحوم الحمراء تغيب عن "سوق أربعاء العونات"

اللحوم الحمراء تغيب عن "سوق أربعاء العونات"
صالح الخزاعي
الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:04

تفاجأ قاصدو سوق مركز أربعاء العونات الواقع بتراب إقليم سيدي بنور، اليوم، بالغياب التام للحوم الحمراء التي دأبوا على شرائها من جزّاري السوق الأسبوعي، مما دفع بعضهم إلى البحث عن بديل، فيما رجع آخرون إلى منازلهم دون لحم.

وأوضح ادريس بنحمادي أنه ذهب إلى السوق الأسبوعي لمركز العونات من أجل شراء حاجياته الغذائية، شأنه في ذلك شأن أغلب سكان المنطقة، لكنه تفاجأ بالغياب التام للحوم الحمراء، وخلوّ المكان المخصص لتلك التجارة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "غياب الذبيحة حرم سكان المنطقة من اللحوم الحمراء، ما دفع بعض الجزارين إلى الاكتفاء بذبح الديك الرومي، في محاولة منهم لتوفير بديل عن مادّة أساسية لدى سكان المنطقة".

ووصف بنحمادي غياب اللحوم الحمراء بـ"الأمر غير المعقول"، مشيرا إلى أن ""أغلب سكان المنطقة يقتنون تلك المادة الأساسية من السوق الأسبوعي، نظرا لبعد المسافة الرابطة بين أربعاء العونات وأقرب مركز أو مدينة".

ومن جهته، أوضح عبد الرحيم كرار، رئيس المجلس الجماعي لأربعاء العونات، أن "المصالح الجماعية وفّرت، على غرار الأسواق السابقة، شاحنة نقل اللحوم والعمال ولوازم الذبح داخل المسلخ، لكن الأطباء البياطرة المكلفين بمراقبة جودة اللحوم يخوضون إضرابا عن العمل في إطار تنظيمهم النقابي، وبالتالي لا يمكن للمصالح الجماعية السماح بذبح المواشي وتوجيه لحومها للاستهلاك دون أن تخضع للمراقبة البيطرية الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المحجوب الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:29
الأفضل عدم بيع اللحوم وكل المواد الغذائية في هذا السوق الذي يشبه المزبلة أكثر من السوق.
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2 - اجديك الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:33
بلاش كلوا الخضر مكانه فهي من الناحية الصحية احسن بكتير، بل اللحوم الحمراء قد تكون مصدر لأمراض عديدة من بينها المرض الخببت (عافاكم الله)؛ مضى الزمان الدي كان فيه كل شيء طبيعي بحيت اللحوم الحمراء أو البيضاء أو جميع المأكولات كانت طبيعية، هدا الزمان الله يستر وصافي، شهية طيبة....
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