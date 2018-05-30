24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
كراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)
حراك الريف .. صرخة الاعتراف والإنصاف (14): حالة الزفزافي (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 14 ـ .. عودة الوعي أم تحدي ثقافة النسيان؟ (5.00)
- المقاطعة وأسعار المحروقات .. هذه خلاصات اجتماع التحالف الحكومي - (126)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (101)
- القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي - (87)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (86)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللحوم الحمراء تغيب عن "سوق أربعاء العونات"
تفاجأ قاصدو سوق مركز أربعاء العونات الواقع بتراب إقليم سيدي بنور، اليوم، بالغياب التام للحوم الحمراء التي دأبوا على شرائها من جزّاري السوق الأسبوعي، مما دفع بعضهم إلى البحث عن بديل، فيما رجع آخرون إلى منازلهم دون لحم.
وأوضح ادريس بنحمادي أنه ذهب إلى السوق الأسبوعي لمركز العونات من أجل شراء حاجياته الغذائية، شأنه في ذلك شأن أغلب سكان المنطقة، لكنه تفاجأ بالغياب التام للحوم الحمراء، وخلوّ المكان المخصص لتلك التجارة".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "غياب الذبيحة حرم سكان المنطقة من اللحوم الحمراء، ما دفع بعض الجزارين إلى الاكتفاء بذبح الديك الرومي، في محاولة منهم لتوفير بديل عن مادّة أساسية لدى سكان المنطقة".
ووصف بنحمادي غياب اللحوم الحمراء بـ"الأمر غير المعقول"، مشيرا إلى أن ""أغلب سكان المنطقة يقتنون تلك المادة الأساسية من السوق الأسبوعي، نظرا لبعد المسافة الرابطة بين أربعاء العونات وأقرب مركز أو مدينة".
ومن جهته، أوضح عبد الرحيم كرار، رئيس المجلس الجماعي لأربعاء العونات، أن "المصالح الجماعية وفّرت، على غرار الأسواق السابقة، شاحنة نقل اللحوم والعمال ولوازم الذبح داخل المسلخ، لكن الأطباء البياطرة المكلفين بمراقبة جودة اللحوم يخوضون إضرابا عن العمل في إطار تنظيمهم النقابي، وبالتالي لا يمكن للمصالح الجماعية السماح بذبح المواشي وتوجيه لحومها للاستهلاك دون أن تخضع للمراقبة البيطرية الضرورية.