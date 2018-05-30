24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)

  2. بوصوف: المغرب بلد الحريات الدينية .. والريف مهد المذهب المالكي (5.00)

  3. تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)

  4. الكراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)

  5. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الملك محمد السادس يطلق "الفرصة الثانية" بالبيضاء

الملك محمد السادس يطلق "الفرصة الثانية" بالبيضاء

الملك محمد السادس يطلق "الفرصة الثانية" بالبيضاء
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:16

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بعمالة مقاطعات ابن مسيك في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز "مدرسة الفرصة الثانية"، المشروع التضامني الموجه لتوفير فرصة إدماج أو إعادة إدماج لفائدة الأطفال والشباب غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة داخل النظام التربوي والتعليمي.

ويرمي هذا المشروع ، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 15 مليون درهم، إلى توفير تكوينات مهنية للشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 سنة غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في مهن مختلفة، بغية إنجاح إدماجهم السوسيو -اقتصادي، فضلا عن إدماج الرياضة والموسيقى في النظام التربوي المعتمد من طرف المركز، قصد مساعدة الأشخاص المستفيدين في تدعيم رغبتهم في الاندماج وإبراز إمكانياتهم وكفاءاتهم.

وسيستفيد من مدرسة الفرصة الثانية، التلاميذ الذين يواجهون صعوبة في الدراسة، والذين سيصبح بإمكانهم ولوج أقسام لتطوير مستوياتهم، بالإضافة إلى الأطفال غير الممدرسين الراغبين في الحصول على شهادات مدرسية، وكذا الأطفال والشباب غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة الباحثين عن تأهيل لمستوياتهم وتهيئ قبل -مهني لمتابعة تكوين مهني أو الإعداد لمهن من أجل الاندماج في الحياة العملية.

وستم إنجاز المؤسسة الجديدة للتربية والتكوين خلال 15 شهرا، على قطعة أرضية مساحتها 2348 مترا مربعا بحي جوادي. وستشتمل على ورشات كهرباء البنايات وإصلاح السيارات والفصالة والخياطة، ومطعما بيداغوجيا، وفضاءات للموسيقى، والرياضة، والترفيه، وقاعة للدروس، ومطبخا/مطعم، بالإضافة إلى العديد من المرافق التقنية والإدارية.

ويعد هذا المشروع الرائد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الشباب والرياضة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:32
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - البيضاوي الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:39
جميل جدا . مبادرة رائعة. ولكن الخوف كل الخوف على من سيؤتمنون على تسيير المشروع. هل سيتعاملون مع كل من يريد ان يستفيد بحيادية؟؟؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.