سيل انتقادات يواجه تلقين طفل تدخين "الشيشة"

رشيد بيجيكن من أكادير

أثار مقطع من شريط فيديو، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تبادله عبر تطبيق خدمة التراسل الفوري، سيلا من الانتقادات، حيث برز فيه طفل داخل ما يبدو أنه مطبخا وهو يتلقى أنبوبا للنرجيلة، ثم يمتص دخان الشيشة وينفثه بعد ذلك، مكرّرا العملية مرتيْن، أمام قهقهة وسخرية شخصين على الأقل ينتشيان بطريقة تناول الطفل للنرجيلة وبلحظة سعاله نتيجة تأثير الدخان على جهازه التنفسي.

وبينما مازال زمان ومكان تصوير الشريط غير محدّديْن، نقلت مصادر متطابقة أن مقطع الفيديو صوّر بمنطقة "مير اللفت"، ضواحي إقليم سيدي إفني، وأن الطفل، وهو يتيم الأب، لا يتجاوز عمره أربع سنوات، وقد قام بذلك بإيعاز من عشيق المرأة حاضنته.

عبد العزيز السلامي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر ضمن تعليقه على الشريط أنه "بصرف النظر عن استكمال كافة المعطيات المتعلقة بشريط الفيديو الذي تم تعميمه على الأنترنيت، فإن نازلة الحال تفيد واقعة تناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء، كما أنه بات من المعروف أن للشيشة مضارا تفوق مضار تدخين السجائر".

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أنه "إذا كان القانون المغربي يمنع، تحت طائلة عقوبات ردعية، بيع السجائر لأقل من سن الثامنة عشرة، فإن وقائع شريط الفيديو تفيد بتلقين طفل صغير طريقة تدخين الشيشة دون مراعاة التداعيات الصحية والنفسية المترتبة عن ذلك، مما يستدعي فتح تحقيق حول مكان تواجد الضحية وانتشاله من براثن الانحلال الأخلاقي الذي يهدد مستقبله على أكثر من صعيد".