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الرئيسية | جهات | قفة رمضان تدفع إلى الاحتجاج أمام بلدية ابن جرير

قفة رمضان تدفع إلى الاحتجاج أمام بلدية ابن جرير

قفة رمضان تدفع إلى الاحتجاج أمام بلدية ابن جرير
إبراهيم مغراوي
الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:25

احتج عشرات النساء والرجال، الخميس، أمام مقر بلدية بن جرير باقليم الرحامنة، تنديدا بما أسموه "الإقصاء من الاستفادة من قفة رمضان".

وصدحت أصوات المشاركين في هذا الاحتجاج بشعارات من قبيل "بغينا حقنا"، منددين بحرمانهم من قفة رمضان، التي لا تتعدى قيمتها 150 درهما، وتتكون من 10 كيلوغرامات من الطحين، وخمسة لترات من الزيت، ونصف كيلوغرام من الشاي، وأربعة كيلوغرامات من السكر، واصفين ذلك "بالسلوك المخجل"، وفق تعبيرهم.

وطالب المحتجون الذين يعاني معظمهم من الهشاشة الاجتماعية، ويتوفر بعضهم على "البون" الخاص بالاستفادة، بنصيبهم من القفة، معتبرينه حقا من حقوقهم المشروعة، ودعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع.

يذكر أن عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة اضطرت إلى التدخل لتفرقة المحتجين، ويشار إلى أن قفة رمضان يوزعها المجلس الجماعي بن جرير.

وللوقوف على توضيحات المجلس الجماعي، ربطت هسبريس الاتصال بعبد العاطي بوشريط، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير، أكثر من مرة، وبعثت له رسالة نصية، دون أن تتمكن من الحصول على رأيه.

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