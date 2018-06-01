24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة
- حملة المقاطعة وسلطة العالم الافتراضي
- ما زال الخصم الرياضي في ثقافتنا العربية عدوا غاشما!
- شركات المغرب ترفع وارداتها من الزبدة والجبن
التاريخ المحاصر ـ 15 ـ .. هكذا تم إلصاق تهمة العمالة بالخطابي (5.00)
- الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني - (252)
- دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد - (149)
- وديّة قبل "مونديال روسيا" .. تعادل أبيض بين المغرب وأوكرانيا - (138)
- المقاطعة تُخْضع الحكومة بتسقيف المحروقات ومراجعة قانون الأسعار - (112)
- مصدر: "اعتداء الملثمين" سجّل قبل أسبوع .. والنهاية كانت بالسرقة - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قفة رمضان تدفع إلى الاحتجاج أمام بلدية ابن جرير
احتج عشرات النساء والرجال، الخميس، أمام مقر بلدية بن جرير باقليم الرحامنة، تنديدا بما أسموه "الإقصاء من الاستفادة من قفة رمضان".
وصدحت أصوات المشاركين في هذا الاحتجاج بشعارات من قبيل "بغينا حقنا"، منددين بحرمانهم من قفة رمضان، التي لا تتعدى قيمتها 150 درهما، وتتكون من 10 كيلوغرامات من الطحين، وخمسة لترات من الزيت، ونصف كيلوغرام من الشاي، وأربعة كيلوغرامات من السكر، واصفين ذلك "بالسلوك المخجل"، وفق تعبيرهم.
وطالب المحتجون الذين يعاني معظمهم من الهشاشة الاجتماعية، ويتوفر بعضهم على "البون" الخاص بالاستفادة، بنصيبهم من القفة، معتبرينه حقا من حقوقهم المشروعة، ودعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع.
يذكر أن عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة اضطرت إلى التدخل لتفرقة المحتجين، ويشار إلى أن قفة رمضان يوزعها المجلس الجماعي بن جرير.
وللوقوف على توضيحات المجلس الجماعي، ربطت هسبريس الاتصال بعبد العاطي بوشريط، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير، أكثر من مرة، وبعثت له رسالة نصية، دون أن تتمكن من الحصول على رأيه.