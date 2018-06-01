وصل إيداع يدفع جمعية إلى مراسلة وزير الداخلية

هسبريس من وزان

بعد رفض باشوية مدينة وزان تسلم ملف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طفى على الواجهة ملف حرمان "مؤسسة جسور للدراسات والأبحاث الثقافية والتنمية المستديمة" من وصل الإيداع النهائي، رغم توجيه التنظيم الجمعوي لـ"تظلم" إلى باشا وزان يدعو فيه السلطة المحلية إلى تمكينه من الحق في التواجد الدستوري.

في سياق متصل، راسلت "مؤسسة جسور للدراسات والأبحاث الثقافية والتنمية المستديمة" عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للتعبير عن حالة التذمر والاستياء العميق الذي يخيم على أعضاء التنظيم الجمعوي عقب حرمانه من وصل الإيداع النهائي لمباشرة الاشتغال وتنزيل أهداف المؤسسة على أرض الواقع والمساهمة في التنمية المنشودة.

المراسلة المذيلة بتوقيع محمد القادري، الكاتب العام لمؤسسة جسور، توصلت هسبريس بنسخة منها، قالت إنه رغم وضع الملف القانوني للمؤسسة في الآجال المحددة، متكاملا ومستوفيا لجميع الشروط، حصلت بموجبه المؤسسة على وصل إيداع مؤقت مسجل تحت عدد 8777 بتاريخ 13 دجنبر 2017، فإن المصالح المختصة لم تسلم المؤسسة الوصل النهائي حتى الآن.

لكل ما سبق، يضيف المصدر ذاته، "يناشد مكتب مؤسسة جسور للدراسات والأبحاث الثقافية والتنمية المستديمة وزير الداخلية قصد مراسلة باشا وزان لتصحيح الوضعية حتى يتسنى الشروع في تنزيل الأهداف المسطرة في القانون الأساسي"، مشيرا إلى أن "عدم الحصول على الوصل النهائي يحول دون الاستيفاء من الوضع الاعتباري الذي تحظى به جمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أصيلا يعتمد عليه في النهوض بالتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية"، بتعبير الوثيقة.