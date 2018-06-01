إجراءات منع الغش ترافق "اختبار الباك" في أكادير

ميمون أم العيد من أكادير

تُشير السّاعة إلى السّابعة والنصف صباحا، والمُقبلون على اجتياز الامتحانات يصلون زُرافات ووحدانا إلى مدخل الثانوية الإعدادية 20 غشت بمدينة أكادير، إذ خصص هذا المركز لامتحانات الباكالوريا أحرار شعبة العلوم الإنسانية.

ملصقات تحذر من الغش على باب المؤسسة وفي داخلها، وتذكير بأن مجرد إدخال الهاتف إلى مركز الامتحان وإن لم يكن مشغلا يعد شُبهة غِش، والأطقم الإدارية في المدخل تسأل التلاميذ عن الهواتف وتطلب من الذين أحضروها أن يعودوا ليتركوه في سياراتهم أو عند حارس ما؛ فيما يوجد بعض رجال الأمن بزي وبدونه قرب باب المؤسسة.

عدد كبير من المرشحين يهرولون لأخذ استدعاء اجتياز الامتحانات بعين المكان، في انتظار حلول الثامنة صباحا حيث بداية أول اختبار في مادة اللغة الفرنسية في جميع المسالك.

وحسب إفادة تلميذات لهسبريس الإلكترونية، فإن الحصة الأولى التي انطلقت على الساعة الثامنة صباحا عرفت إقدام أستاذات على تفتيش آذان التلميذات اللواتي يضعن حجابا، مخافة أن يقم بعضهن بوضع أجهزة مساعدة على الغش؛ إلا أن التلميذات يؤكدن أن ذلك "تم بأدب، وأن الحراس برروا ذلك بكونها تعليمات صارمة لوضع حد لظاهرة الغش".

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن حالات غياب كثيرة سجلت في الكثير من مراكز الامتحانات بخصوص الأحرار، إذ إن عدد المتغيبين يصل داخل القاعة الواحدة إلى 6 من أصل 20، في هذا المركز الذي تمت معاينته؛ فيما يصل يتراوح عدد الذين يحرسون كل قاعة امتحان بين 2 و3 أفراد، ولم يتم تسجيل أية حالة غش بالنسبة إلى صباح اليوم، حيث اجتاز المترشحون بشعبة العلوم الإنسانية كل من مادتي اللغة الفرنسية والتربية الإسلامية، فيما اجتازت المسالك الأخرى مادة أخرى إلى جانب الفرنسية.

من جهته، قال المهدي الرحيوي، مُدير أكاديمية سوس ماسة، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، إن الجديد هذه السنة هو أن سوس ماسة انفردت باستصدار مذكرة تمنع استعمال الهاتف داخل القاعات حتى في الأيام العادية، سواء بالنسبة إلى التلاميذ أو بالنسبة إلى الأساتذة.

وزاد الرحيوي أن "خلال فترة الامتحانات، فمجرد التوفر على هاتف أو أي جهاز إلكتروني مشابه داخل فضاء مركز الامتحان يعتبر غشا"، موضحا أنه "الآن صدرت المراسيم التطبيقية للقانون الذي يجرم الغش داخل الامتحانات، ومن هذا المنبر المحترم، أتوجه إلى الآباء والأمهات بأن يؤطروا أولادهم، فنحن جميعا مسؤولين لتوعيتهم بأنه لا مجال للغش".

وأضاف الرحيوي "لن يكون هناك أي تساهل أو تسامح مع الغشاشين، وأحذر كل من يعتمد على الغش أن جميع الأجهزة المعنية تواكب عملية الامتحانات، وسيتم الضرب بيد من حديد كل المتلاعبين الذين يوهمون التلاميذ بأنهم سيقومون بمساعدتهم بالغش، وبأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية في إطار القانون".

يذكر أن 26 ألفا و104 مترشحات ومترشحين يجتازون اليوم الامتحان الجهوي الموحد لنيل الباكالوريا، موزعين على 22 مسلكا دراسيا. ويبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين بدؤوا اليوم باجتياز الاختبارات رفقة المتمدرسين 5 آلاف و332 مترشحا (ة) حرا (ة) بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع دورة 2017.