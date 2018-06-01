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كُتّاب وآراء
الدكالي يطلق خدمات مشفى قرب جديد في دمنات
أشرف وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب الجديد بمدينة دمنات بإقليم أزيلال، الذي أنجز على مساحة 30.000 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها 67.507.669 درهما، وبطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.
ويتكون هذا المستشفى الذي أنجز من طرف وزارة الصحة من مصلحة للطب العام، والجراحة العامة، وطب الأطفال والنساء والتوليد، ومصلحة للمستعجلات، وقاعة الاستيقاظ، وقسم للجراحة توجد به قاعتان للجراحة، وقسم للأشعة، ويتوفر على قاعتين للفحص، وقاعة أخرى للفحص بالصدى، وفضاء للاستقبال، ومختبر مجهز بأحدث التجهيزات، وصيدلية، وأربع قاعات للفحوصات المتخصصة، إلى جانب مرافق أخرى، منها مطبخ، ومستودع للأموات، ومغسلة، بالإضافة إلى سكنين وظيفيين.
وأوردت الوثيقة المذكورة أن وزارة الصحة عبأت لهذا المشروع طاقما طبيا عاما ومتخصصا (15 طبيبا)، وصيدلانيا، وطاقما تمريضيا يتكون من 58 ممرضا، وتقنيا وإداريا، سيقدمون خدمات العلاج لساكنة تقدر بأزيد من 187 ألف نسمة تنحدر من 12 جماعة ترابية، واحدة حضرية و11 أخرى قروية.