ضبط 57 حالة غش في "جهوي" درعة تافيلالت

محمد ايت حساين

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أن مجموع المترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد، بمختلف المديريات الإقليمية التابعة لها، بلغ حوالي 22022 مترشحا ومترشحة، الرسميون منهم حوالي 17104، والأحرار حوالي 4918، مؤكدة أن الاختبار مر في أجواء عادية.

وأفادت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن نسبة الحضور في اليوم الأول من الامتحان الجهوي الموحد بلغت حوالي 91 بالمائة، مشيرة إلى أن نسبة الرسميين بلغت حوالي 97.74 بالمائة، والأحرار 67.3 بالمائة.

وعن حالات الغش المسجلة بالمديريات الإقليمية الخمس "ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة"، أكد بلاغ الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت أن العدد الإجمالي الذي تم ضبطه في اليوم الأول من الامتحانات بلغ حوالي 57 حالة غش، منها 50 حالة خاصة بحيازة الهاتف أو استعماله؛ 5 حالات لدى المترشحين الرسميين، و45 حالة لدى المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى سبع حالات غش بوسائل أخرى، ثلاث منها لدى المترشحين الرسميين، وأربع لدى المترشحين الأحرار.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية أن مديرية الرشيدية سجلت 32 حالة غش، ومديرية تنغير 11 حالة، ومديرية ميدلت 10 حالات، ومديرية ورزازات 03 حالات؛ فيما سجلت مديرية زاكورة حالتين.

وأشارت الأكاديمية ذاتها إلى أن لجن اليقظة المحلية والإقليمية تجندت لتتبع أي تشويش على هذا الاستحقاق، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها ومصالحها الإقليمية والمحلية عمدت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في حق كل من تم ضبطه في حالة غش وفق المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.