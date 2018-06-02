جمعويّون يدخلون الفرحة على نزلاء سجن خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أتيحت لنزيلات السجن المحلي 2 بخريبكة، الجمعة، فرصة تناول وجبة إفطار جماعي مع أفراد من عائلاتهن؛ وذلك في إطار مبادرة جمعوية أشرفت عليها جمعية منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، وتنسيق مع إدارة المؤسسة السجنية.

وعمل الواقفون وراء المبادرة على تمكين النزلاء الأحداث بالمؤسسة السجنية ذاتها من فرصة مشاهدة المسرحية الشبابية "مشردون تحت الشمس"، لفرقة ربيع المسرح، والتي تفاعل النزلاء مع الشخصيات والمواقف التي تضمنتها، خاصة المشاهد التي تسلط الضوء على خصوصية حياة المشرّدين من جهة، والرسائل التي تؤكّد على ضرورة الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية، من جهة ثانية.

ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية بخريبكة، أوضحت أن "النشاط المنظم تحت شعار "رمضان شهر التلاحم والتضامن"، يهدف إلى ربط جسور التواصل مع نزلاء المؤسسة السجنية، ومواكبتهم ومصاحبتهم والتخفيف من معاناتهم؛ فضلا عن تقديم مختلف أشكال الدعم الروحي والمعنوي لهذه الشريحة من المجتمع، من خلال نقل أجواء رمضان إلى داخل المؤسسة السجنية".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "الإفطار الجماعي والنشاط المسرحي وعروض عبيدات الرما المبرمجة لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية تروم مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجال صون حقوق وكرامة السجناء، وتكريس أسس دولة الحق والقانون، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الاجتماعية التي تساهم في تأهيل السجناء وتأقلمهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع".

أما أحمد مومني، مدير السجن المحلي 2 بمدينة خريبكة، فأكّد أن "النشاط الثقافي المسرحي الاجتماعي المنظم داخل أسوار المؤسسة السجنية يندرج في إطار انفتاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المجتمع المدني، من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بصفة عامة، وإدارة السجن المحلي 2 بخريبكة بشكل خاص، لا يدّخران جهدا في القيام بمختلف المبادرات التي تساهم في انفتاح النزلاء على العالم الخارجي، خاصة ما يتعلق بالفئات الهشة من النزيلات والنزلاء الأحداث".

يُشار إلى أن النشاط عرف حضور رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة وبعض نوّابه، والمندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بخريبكة، وعدد من الفعاليات الجمعوية والإعلامية الفنيّة؛ فيما حرص مدير المؤسسة السجنية وموظفوها على تسهيل عملية التنظيم، من أجل المساهمة في إنجاح النشاط.