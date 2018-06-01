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كُتّاب وآراء
حالات الغش ترتفع في امتحانات جهة سوس
رغم الإجراءَات التي وعد بها المهدي الرحيوي، مدير أكاديمية سوس ماسة، في تصريحات سابقة لهسبريس، بخصوص منع الغش في امتحانات باكالوريا هذه السنة بجهة سوس، فإن عدد حالات الغش التي تم رصدها في اليوم الأول من هذا الامتحان الإشهادي قد ارتفع بـ23 حالة غش مقارنة باليوم نفسه من الموسم الماضي.
وحسب بلاغ صادر عن أكاديمية سوس ماسة، توصلت به هسبريس، فإنه تم رصد 81 حال غش، منها 35 حالة في صفوف المترشحين الممدرسين، و46 حالة في فئة المترشحين الأحرار، على صعيد مراكز الإجراء خلال اليوم الجمعة، أول أيام الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا.
وسجلت إحصائيات اليوم الأول من الامتحان لهذا العام زيادة 23 حالة مقارنة مع اليوم نفسه من دورة عام 2017.
وحسب المصدر نفسه فإن حالات الغش في الامتحان الجهوي همت 39 مترشحا في مادة التربية الإسلامية، و33 مترشحا في مادة اللغة الفرنسية، و09 مترشحين في مادة اللغة العربية.
وبخصوص طرق الغش التي تم رصدها، رغم تعبئة الجهود لمنع إدخال الهاتف النقال إلى فضاء الامتحان، فتوزعت بين 72 حالة باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و09 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.
وبخصوص عدد المتغيبين في هذا الاختبار فبلغ 2605، إذ يبلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون هذا الاستحقاق على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 31 ألفا و375، حضر منهم 28 ألفا و770 مترشحة ومترشحا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ههههههههههه
وكل شي حال فموا واقلك شعب مسلم ...
هل يعقل هذا الغش في مادة التربية الإسلامية ومن شعب مسلم وطلبة مسلمين وفي شهر رمضان ..
هههههههه
مهزلة وكارثة وجيل تافه مخدر فارغ...وتعليم بائس وفاشل...
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.