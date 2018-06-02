مستقبل الطلبة الجامعيين يجمع هيئات بعامل تنغير

محمد آيت حساين

على إثر "الاعتداءات" التي طالت، مؤخرا، طلبة ينتمون إلى الحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة ابن زهر بأكادير، من قبل طلبة موالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، ومنعهم من اجتياز الامتحانات، احتضن مقر عمالة إقليم تنغير، أمس الجمعة، اجتماعا ترأسه عامل الإقليم، بحضور عدد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، التي سبق لها أن عقدت لقاء تواصليا في الموضوع ذاته.

وأفادت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المعنية بالاجتماع ذاته، في بيان لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها عبرت، خلال اجتماعها مع السلطات الإقليمية بتنغير، عن انشغالها بالأحداث الموسومة بالعنف بالجامعة المغربية، وخاصة جامعة ابن زهر بأكادير ومحيطها.

الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، المتمثلة في أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وكذا منظمة تاماينوت، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والاتحاد المغربي للشغل، أكدت، في بلاغ لها، على ضرورة فتح إدارة جامعة ابن زهر والسلطات المحلية بأكادير حوارا مع الطلبة حول المشاكل الآنية المرتبطة بالأحداث، والتعامل الإيجابي مع مطالبهم، وتوفير الأمن والأمان في الحرم الجامعي ومحيطه، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكل المنح، وتعميم الاستفادة من الحي الجامعي وخدماته، وضرورة إنشاء قطب جامعي بجهة درعة تافيلالت يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وذكر الموقعون على البلاغ ذاته أن عامل إقليم تنغير ثمن هذه المبادرة، وأكد على تتبعه اليومي للأحداث منذ بدايتها، وأنه عمل "على إبلاغ السلطات المختصة انشغالاتنا ومطالبنا"، وأنه سيعمل مجددا على إيصالها إلى الجهات المعنية، مؤكدين على مواصلة مجهوداتهم في إطار عمل جماعي وتشاركي من أجل تحقيق المطالب سالفة الذكر، ومواكبة انشغالات الطلبة بالمدن الجامعية.