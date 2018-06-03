توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بقطرات مطرية.

كما ستتكون سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية أو بزخات ضعيفة ومتفرقة أحيانا رعدية. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وغربية بالبوغاز ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى من المملكة، وما بين 16 و21 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 19 و25 درجة بالشمال الشرقي والريف والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى وشمال السواحل الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بالسايس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية وعبدة والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.