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كُتّاب وآراء
الامتحان الجهوي ينطلق بـ26 حالة غش ببني ملال
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن اختبارات الدورة العادية من الامتحان الجهوي الموحد، التي انطلقت يوم أمس الجمعة، قد مرت في أجواء عادية، وتم رصد 26 حالة غش خلال اليوم الأول، ستتخذ في حقها الإجراءات الإدارية اللازمة وفق المساطر المعمول لها.
وأشارت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنها سجّلت تراجعا بنسبة 48 في المئة في حالات الغش في اليوم الأول لإجراء الامتحان الجهوي الموحد، مقارنة مع دورة يونيو من السنة الماضية، مضيفة أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذه السنة بلغ 22349، بنسبة حضور بلغت 97,73%، فيما بلغت نسبة الحضور لدى الأحرار %65,64 من أصل 6179 مترشحا.
وبهدف إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ووفق برنامج جهوي محكم، يضيف البلاغ، "تم تجنيد عدة فرق جهوية وإقليمية ومحلية متنقلة لتتبع عمليات الإجراء وزجر الغش، واستعانت هذه اللجان في زياراتها الميدانية لمراكز الامتحان بأدوات كاشفة للأجهزة الإلكترونية، كما أحدثت خلية جهوية لتتبع مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة، بتنسيق مع الخلية المركزية والخلايا الجهوية ببعض الأكاديميات".
وجاء في بلاغ الأكاديمية أن لجنا إقليمية برئاسة المديرين الإقليميين قامت بزيارات تفقدية إلى عدد من مراكز الامتحان، قصد الوقوف على جودة إجراء الامتحان الجهوي الموحد، ومعاينة مدى تفعيل وتطبيق مقتضيات دفتر المساطر الخاص بالامتحانات، وعاينت اللجان الانخراط الفعال والمسؤول لنساء ورجال التعليم بمراكز الامتحان، وحرصهم على توفير ظروف ملائمة تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص.