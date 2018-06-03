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كُتّاب وآراء
"النقل المدرسي" يحرم تلاميذ من اجتياز "الجهوي"
دخل عشرات التلاميذ في حالة هستيرية جراء حرمانهم من دخول مركز لاجتياز الامتحان الجهوي بجماعة مصمودة، إقليم وازان، في اليوم الأول، عقب وصولهم متأخرين بخمس دقائق.
مصادر هسبريس قالت إنه تعذر على تلاميذ عدة دواوير تابعة للجماعة الترابية مصمودة ولوج مركز الامتحان بالثانوية التأهيلية مصمودة في الوقت المحدد، محملين المسؤولية لسائق حافلة النقل المدرسي الذي اكتفى برحلة وحيدة في الساعات الأولى دون أن يعود للفوج الآخر؛ ما اضطرهم إلى قصد المؤسسة مشيا على الأقدام.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن رفض الإدارة السماح للتلاميذ بولوج المركز جعلهم يدخلون في حالة هستيرية مصحوبة بالبكاء، دون أن تستطيع توسلاتهم النفاذ إلى قلوب المسؤولين.
الواقعة خلفت تعاطفا كبيرا من لدن من حضروا المشهد، الذين دعوا الجهات الوصية إلى اعتماد مقاربة تربوية مبنية على المرونة، خاصة أن المدة الزمنية ليست بالكبيرة.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول من مديرية التعليم بوزان إن الأمر يتعلق بتلاميذ وصلوا إلى مركز الامتحان بعد إغلاق الأبواب وتوزيع الأوراق بالقاعات، مشيرا إلى أن دفتر المساطر يمنع على رئيس المركز قبول أي مترشح متأخر.
وشدد المصدر نفسه على أن "دفتر المساطر يعطي الحق للمترشح الذي يدلي بشهادة طبية تثبت تأخره لأسباب مرضية في اجتياز الدورة الاستدراكية"، وفق تعبيره.