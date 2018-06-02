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الرئيسية | جهات | بويبلان .. حكاية جماعة قروية جبلية تعيش نصف السنة تحت الثلج

بويبلان .. حكاية جماعة قروية جبلية تعيش نصف السنة تحت الثلج

بويبلان .. حكاية جماعة قروية جبلية تعيش نصف السنة تحت الثلج
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 02 يونيو 2018 - 22:00

نحن على مشارف فصل الصيف ودرجات الحرارة آخذة في الارتفاع؛ لكن هناك، فوق جبل موسى أوصالح في الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، لازالت القمم بيضاء ناصعة تحت أشعة الشمس.

هي الجماعة القروية بويبلان، القريبة من مدينة تازة، والقريبة أيضاً من بلدة أهرمومو، توجد عند قدم جبال تحتل المرتبة الثالثة في المغرب من ناحية الارتفاع، ما يجعلها تعيش أشهراً طويلة تحت الثلج.

لا يختلف الكثير حول أصل التسمية؛ فالرواية الشائعة والمتفق عليها من لدن السكان ترجع أصلها إلى فترة الاستعمار، إذ كان الفرنسيون مُعجبين بهذا الجبل الناصح البيضاء، وكانوا يشيرون إليه بـBeau et Blanc، ومن هنا جاءت تسمية "بويبلان".

يستمر الثلج في هذه المنطقة البعيدة أكثر من ستة أشهر في السنة، وخلال فترة الذروة يصل سُمكه إلى خمسة أمتار؛ حينها تكاد الحياة تكون متوقفة، ليكون الشغل الشاغل للساكنة هو البحث عن الدفء حين تصل درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر.

الدفء أولاً ثم الكلأ للماشية والحصول على سكر وزيت وشاي، وانتظار قدوم آليات كسح الثلج التابعة لوزارة التجهيز والنقل لتقوم بمهمتها الاعتيادية، إلى جانب رفع درجة الاستنفار لتوفير التطبيب في هذه الظروف الطبيعية القاسية.

للوصول إلى هذا المكان القصي يستوجب الأمر سلك طريق معبد انطلاقاً من تازة أو من بلدة أهرمومو في مدة زمنية تتجاوز ثلاث ساعات، نظراً لصعوبة التضاريس وتدهور الطريق بسبب الظروف المناخية.

ولأن الحياة صعبة للغاية هنا، بل تكاد تكون مستحيلة لمن ألف العيش في تجمعات سكنية في السهول، فقد بات عدد سكان الجماعة القروية يتناقص سنوياً، إذ يشير آخر إحصاء للسكان إلى أن 2400 نسمة تعيش متفرقة هنا، بعدما كان العدد يتجاوز أربعة آلاف قبل سنوات قليلة.

وتفيد المؤشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الأمية في هذه الجماعة القروية يصل إلى 66.2 في المائة؛ فيما الساكنة النشيطة لا تتجاوز 960 نسمة، ويشكل منها المشتغلون في القطاع العام 3 في المائة.

ويشتغل سكان القرية في غالبيتهم على تربية الماشية بالدرجة الأولى، بقطيع يتجاوز 11 ألف رأس في المجموع، وتعتبر المورد الوحيد لأغلبيتهم، إضافة إلى بعض الزراعات المعيشية البسيطة، لكنها لا تفي بالغرض نظراً لصغر المساحات المزروعة.

عبد الرحمن ألقوح، رئيس الجماعة القروية بويبلان، قال في تصريح لهسبريس إن نفوذ الجماعة يصل إلى 83 كيلومترا مربعا؛ فيما لا يتجاوز عدد ساكنها 2400، وهو رقم ضعيف بسبب الهجرة نحو السهول.

وأضاف ألقوح أن الظروف الطبيعية تجعل مهام المجلس الجماعي صعبةً للغاية، نظراً للبعد عن العمالة والجهة، إضافة إلى تشتت الساكنة التي تطالب بالدرجة الأولى بالطرق لفك العزلة عنها، وهو ما يكلف ميزانية كبيرة لا تقدر عليها الجماعة لوحدها.

وما يجعل القيام بهذه المهام صعبة حتى بالنسبة لمصالح التجهيز هو الظروف المناخية التي تتلف الطرقات بفعل ظاهرة الانجراف والتساقطات الثلجية الكثيفة؛ وهو ما يستوجب من الجهات المسؤولية الإصلاح بشكل مستمر.

ترتبط نسبة من سكان بويبلان بالرعي والترحال، إذ يمضي البعض منهم ستة أشهر في الرعي في المناطق المنخفضة القريبة، خاصة تاهلة وجرسيف.

ونظراً لكون الجماعة القروية جبلية بامتياز، فإن أغلب مواردها تأتي من الدولة من خلال الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الموارد الغابوية التي لا تكون مستقرة كل سنة، لتكون ميزانية الجماعة سنوياً في حدود 230 مليون سنتيم فقط.

تتوفر الجماعة القروية بويبلان على مقر عند سفح الجبل المرتفع، يشتغل فيه موظفون بشكل مستمر. ونادراً ما تجد هنا مواطناً يطلب خدمة أو استفسارا، باستثناء موعد السوق الأسبوعي أو لطلب ورقة مستعجلة.

قرب الجامعة القروية يوجد مقر للقيادة، وسيارة إسعاف، إضافة إلى مصلحة للمياه والغابات..بالقرب منها توجد محطة للتزحلق يرجع بناؤها إلى سنة 1972، شيدتها مصالح التجهيز آنذاك كمرحلة أولى لجعل المنطقة فضاءً سياحياً يستقطب محبي التزحلق.

وأشار ألقوح إلى أن هذه المحطة كانت بمثابة فُرصة ذهبية للمنطقة، لكن لم يكتب لها أن تكتمل، دون تبيان أسباب ذلك، ليلحظ الزائر مدى التهميش والإهمال الذي طال منطقة تتوفر على مدار سياحي نادر يمتد من تازة إلى أهرمومو على امتداد مئات الكيلومترات.

مؤهلات طبيعية هامة تستوجب فقط اهتماماً بالبنية التحتية، من صيانة للطرق ومراكز الاستقبال، لتكون محركاً للسياحة الجبلية ولو لفترة خلال السنة؛ كما أنها تتوفر على غطاء غابوي مهم من الأرز والصنوبر وأعشاب طبية متنوعة لازالت في حاجة إلى التثمين والتسويق.

أبناء المنطقة يتحسرون في كل مرة على مآل هذه الرقعة ذات المؤهلات الطبيعية، ويلقون اللوم على المسؤولين الجهويين الذين غالباً ما لا يولون اهتماماً بالمناطق القروية البعيدة. كما أن ضعف السياحة بإقليم تازة يربطه البعض بغياب مندوبية إقليمية.

ضُعف الاهتمام ببويبلان، أحد أكثر المناطق استقبالاً للتساقطات الثلجية من ناحتي الزمن والكثافة، يدفع أبناءها ممن تركوها من أجل الدراسة والعمل إلى المبادرة عبر العمل الجمعوي، من خلال جمعيات منها جمعية بويبلان للاستغوار وتسلق الجبال، والتي تحاول الترويج للمنطقة برحلات استكشافية مع جمعيات من خارج المنطقة.

لكن يبقى التهميش سيد الموقف هنا، فالسياح لا يجدون طريقاً؛ كما أن وكالات الأسفار في الجهة لا تدرج هذه المسارات ضمن البرامج الموجهة للأجانب، لتضيع بذلك مؤهلات لو وجدت الاهتمام الجدير لخلقت حركية اقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mo7 السبت 02 يونيو 2018 - 22:28
سلام لو كان هنالكة هتمام بسياحة الجبلية لكان بويبلان افضل وجها لسياح لكن مشاريع الوزراء بجانب الشواطى تقف عاءق امام سياحة الجبلية نتمنا لتفاة ملكية لهاته المناطق vive le roi
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12
2 - سلام الصويري السبت 02 يونيو 2018 - 22:32
منطقة تازة لها مؤهلات هاءلة قل نظيرها لكن تسلط رموز الفساد الانتخابي والسلطوي وهروب رجالها الى المدن الكبرى بالاضافة الى ماضيها القريب يجعل منها منطقة من اكثر المناطق تهميشا وتجاهلا وتدميرا .
منطقة تازة تقضي عقوبتها الابدية ولا أمل في الأفق فقط بعض الحيتان الكبيرة تسيطر عَلى كل شيء فيها
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9
3 - أحمد المساسي. السبت 02 يونيو 2018 - 22:38
برافو السي يوسف على هذا المقال التعريفي بهذه المنطقة وبمعيقات تنميتها رغم توفرها على مؤهلات سياحية كان بإمكانها أن تغير وضعها نحو الأفضل لو تم الاستثمار فيها...
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7
4 - مغربي السبت 02 يونيو 2018 - 22:44
نتمنى تأهيل و تطوير هده المنطقة العزيزة و إكمال بناء محطة التزلج التي ستساهم في فك العزلة سياحيا لا على المستوى الداخلي و الخارجي إضافة لبناء البنيات التحتية من طرق و قناطر ضرورية لهده المنطقة الوعرة الرائعة
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6
5 - Redouane السبت 02 يونيو 2018 - 23:09
لو كانت بويبلان اوروبية لرايتها محطة للتزحلق على التلوج مجهزة.. اما الان فالطريق من تازة او من فاس كلها محفرة و ملتوية و لا توجد طريق نحو بولمان و ايفران رغم عدم بعدها عنهما.. السياحة الجبلية اشاعة بالمغرب!
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2
6 - محمد السبت 02 يونيو 2018 - 23:09
السلام عليك المانيا يمر فيها نهر الراين. هذا النهر يوفر الوفات من مناصب الشغل .فعلى ضفافه تجد المقاهي ، المطاعم و بواخر لنقل السياح من الداخل و الخارج. زد على ذلك فالنهر يستعمل لنقل البضائع تقريبا في كل 5 ذقاءق تمر سفينة تجارية محملة بالبضائع. لو كان بويبلان عند الألمان لوفر الالوفات من مناصب الشغل.
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7 - المنيعي السبت 02 يونيو 2018 - 23:18
لماذا ترقيم المسافات على الحجر ( Bornes ) طول الطرق لا تُصان. أسأل وزير النقل كم هي ميزانية صيانة الكتابة على الحجر. أما علامات الطرق على اللوحات فحدث ولا حرج. الله يهدي هاد المسؤولين، راه حشومة وعيب وعار في 2018 وعلامات الطرق يرثى لها
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0
8 - hayani السبت 02 يونيو 2018 - 23:21
j ai fait instituteur 5 ans dans cette région je me rappelle qu à notre retour aprés les vacances d été BOUIBLAN avait toujours une calotte blanche sur son sommet !! on l apercevait d ahermoumou ou d ikharwaen !!! le week end on allait chassait au delà de ouled mimoun !!!! un autre coin que le recensement de la population de 1971 m a permis de visiter et qui lui aussi reste négligé CHA3RA !!!!
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