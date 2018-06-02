الامتحان الجهوي ينتهي بـ39 حالة غش ببني ملال

صالح الخزاعي من خريبكة

إثر انتهاء الامتحان الجهوي الموحد لدورة يونيو الجاري، أكّدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن "حالات الغش التي تم رصدها، والبالغ عددها 39 حالة، تمّ التعامل معها بالحزم والجدية اللازمين، وفق المساطر والضوابط القانونية"، مشيرة إلى أن "الحملات التحسيسية والإجراءات القانونية الصارمة لزجر الغش أسهمت في تقليص عدد حالات الغش المسجلة".

وجاء في بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن "الامتحان الجهوي الموحد مر في أجواء عادية بمختلف مراكز الامتحان بالجهة، بفضل الانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين والفاعلين التربويين والإداريين"، مشيرا إلى أنه "من أصل 22869 مترشحة ومترشحا بلغت نسبة الحضور لفئة المتمدرسات والمتمدرسين %97.24، بينما تم تسجيل نسبة %63.27 لدى فئة المترشحات والمترشحين الأحرار، من أصل 6179 مترشحا حرا".

وأشارت الأكاديمية في بلاغها إلى أنه "حرصا منها على توفير ظروف ملائمة تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وتضمن مصداقية شهادة البكالوريا، تم تكليف عدة فرق جهوية وإقليمية بالتتبع وزجر الغش، بالإضافة إلى إحداث خلية جهوية لتتبع ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول مواضيع الامتحانات".

وأوضح البلاغ أن "لجانا جهوية وإقليمية برئاسة مدير الأكاديمية والمديرين الإقليميين قامت بزيارات ميدانية إلى عدد من مراكز إجراء الامتحان للوقوف عن كثب على أجواء سير هذه الاختبارات، ومواكبة رؤساء المراكز، ودعوتهم إلى توخي اليقظة وبذل المزيد من المجهودات، والحرص على توفير ظروف ملائمة لإنجاح هذا الإجراء".