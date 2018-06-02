متطوّعون شباب ينظّفون مقابر "دار الضمانة"

هسبريس من وزان

أطلق مجموعة من شباب "دار الضمانة" حملة لتنظيف مقابر المدينة من خلال "تدوينات" ونداءات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ودعا الواقفون وراء الحملة كل الراغبين في المساهمة في النشاط الخيري إلى التجند والحضور "من أجل تنظيف أحد المرافق المهمة في المدينة، لما في ذلك من صون لكرامة الموتى".

ولبت فئات عريضة من المجتمع المدني من الجنسين نداء المبادرة التلقائية، "بهدف تنظيف مقابر المدينة وصيانة كرامة الموتى". كما انخرط في هذا النشاط الخيري عمال الإنعاش الوطني والمجلس البلدي لوزان من خلال توفير معدات الاشتغال، وسط مشاركة مفصلية لجمعية ناشطة في المجال، في خطوة لاقت استحسانا في صفوف الساكنة.