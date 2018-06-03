5000 "قفة رمضان" تصل إلى فقراء بآسا الزاك‎

أيوب صدور

بلغ عدد الحصص التي تم توزيعها في إطار عملية "قفة رمضان 1439" على مستوى إقليم أسا الزاك وضواحيه ما مجموعه 5000 حصة؛ وهي المبادرة المنظمة تحت شعار "اجمع بين الصدقة وإفطار الصائم".

وهمت العملية التي أشرف على إعطاء انطلاقة نسختها الرابعة حسن صدقي، عامل إقليم أسا الزاك، مرفوقا بوفد رسمي وأعضاء المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية، الواقفة وراء النشاط، 1000 حصة بجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، و2200 حصة بدائرة آسا وجماعات تابعة لها، كـ"عوينة لهنا وعوينة إيغمان والتويزكي"، بالإضافة إلى 1800 حصة تم تخصيصها لدائرة الزاك وجماعات المحبس والبيرات والزاك.

وضمت حصة كل أسرة مستفيدة من هذه العملية مواد غذائية عبارة عن 10 كيلوغرامات من الدقيق الممتاز، و4 كيلوغرامات من السكر، و5 لترات من الزيت، وكيلوغرام واحد من الشاي، وكيلوغرامين من التمر، و5 كلغ من الكسكس، بالإضافة إلى كيلوغرامين من العدس والفاصوليا، وقالب سكر وعجائن.

وتستهدف هذه العملية، التي تنظمها المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية بمناسبة شهر رمضان الأبرك، الفئات التي تعاني الهشاشة والمعوزة من بين النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر في وضعية صعبة.

جدير بالذكر أن الحملة التضامنية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة سالفة الذكر تأتي في سياق مجموعة من المشاريع التنموية التي تباشرها بالمنطقة التي تتواجد بها "محمية الزاك"، كبناء مسجد بالبيرات وتزويد أحد الدواوير بالطاقة الشمسية؛ بالإضافة إلى اعتزامها بناء مسجد بمنطقة "البئر 06" التابعة لجماعة المحبس، وكذا إتمام أشغال بناء الملعب البلدي بالزاك، وإتمام أشغال بناء المسبح البلدي بآسا، وبناء مستشفى بالزاك؛ وهي المشاريع التي ستعطى انطلاقتها في الأيام القليلة القادمة.